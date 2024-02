Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 февраля 2024 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления прошла «Ярмарка проектов» в рамках реализации программы «Обучение служением».

Встречу открыл проректор ГУУ Павел Павловский. Он сообщил, что наш университет один из 20 пилотных вузов Москвы, которые реализуют программу с прошлого года. К настоящему моменту ГУУ успел завершить 14 проектов в рамках «Обучения служением». С 1 сентября 2024 года программа будет внедряться по всей стране. Смысл этого проекта в реализации компетенций через помощь людям. В его основе лежит важнейшее триединство: теоретическое обучение, практический опыт, становление гражданственности.

Павел Владимирович согласился, что для студентов первостепенен процесс обучения. И университет проследит за тем, чтобы деятельность в рамках программы превратилась в зачётные единицы. Однако не менее важно и то, чтобы проекты были закончены и принесли реальную пользу.

Павел Павловский: «Мы хотим, чтобы вы причиняли добро и навязывали помощь. Управление – наука социальная. Помимо объективных факторов всегда существует субъективный – человек. Надеюсь, что в мае все успешно закроют свои проекты и принесут пользу людям».

Ассистент кафедры управления проектом, преподаватель программы «Обучение служением» Роман Новенников начал выступление с воспоминания о старом меме, смысл которого в том, что человека нет опыта работы, потому что его не берут на работу без опыта работы. Теперь замкнутый круг разорван – «Обучение служением» позволяет получить рабочий опыт во время обучения. Далее он рассказал о реализованном студентами кафедры управления проектом Кубке творчества для детей «Время первых», в котором принимало участие 4000 человек.

Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма, преподаватель программы «Обучение служением» Светлана Гришаева рассказала о своём опыте работы с волонтёрами программы наставничества «Старшие Братья Старшие Сестры». Она поделилась насколько приятно осознавать, что после всего лишь трёх-четырёх месяцев работы приобретённый опыт начал внедряться партнёрами в свою стандартную практику.

Светлана Гришаева: «Приятно осознавать, что ты не только получаешь конкретные навыки, но и видишь, как реально делаешь мир чуточку лучше. Проект даёт результаты, не только отражённые в резюме, что тоже очень важно, но предоставляет возможность рассказать потом своим детям о совершённых добрых делах».

Представители Межрегиональной общественной организации содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» рассказали о своём проекте, цель которого – раскрыть потенциал ребёнка с помощью наставника. Ключевой момент программы состоит в том, что это именно парная работа: наставник/ребёнок, которые взаимодействуют между собой как минимум год и встречаются не менее 2-4 раз в неделю. Программе уже более 20 лет, она реализуется в 10 регионах России.

Далее слово вновь взял Павел Павловский, который коротко рассказал о четырёх партнёрах и их проектах. Ассоциация выпускников ГУУ приглашает принять участие в проекте «Предпринимательские смены» в МДЦ «Артек» (Крым) и в ВДЦ «Океан» (Владивосток). Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес» ждёт волонтёров на своём слёте в Тамбове. ФК «Спартак» готов при помощи студентов ГУУ проводит футбольные мастер-классы для школьников. Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» уже реализовал со студентами ГУУ пять проектов и ждёт продолжения этого продуктивного сотрудничества.

Председатель правления АНО «Ресурсный центр содействия семьям с детьми и подрастающему поколению “Одна семья”» Алина Беларёва рассказала об уникальном явлении адаптивного хоккея для незрячих и о первой российской детской команде «Фортуна». Вместе с ГУУ ими был проведён первый всероссийский турнир по хоккею для незрячих и слабовидящих. Причём турнир был организован в основном силами волонтёров, при минимальной государственной поддержке. И так же с волонтёрами из ГУУ «Одна семья» планирует создавать взрослые команды, разделять детские по возрастным группам, выходить на мировой уровень.

После окончания официальной части участники смогли задать свои вопросы наставникам и партнёрам на специальных стойках.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

программы «Обучение служением». …” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Ярмарка-проектов-1.webp” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI