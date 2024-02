В праздничные дни гостей павильона «Роснефти» на ВДНХ ждут познавательные тематические мероприятия

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» в своем павильоне на ВДНХ с 23 по 25 февраля проведет тематические дни «Сделано из нефти». Гости павильона услышат познавательную лекцию о происхождении нефти, истории развития нефтехимии и узнают, как научные достижения сделали её одним из ключевых факторов благосостояния человечества. Сегодня большинство окружающих нас предметов, косметики и даже лекарств сделаны из нефти.

В числе продуктов нефтепереработки особое место занимают масла и смазки. Представитель «РН-Смазочные материалы», оператора бизнеса смазочных материалов НК «Роснефть», расскажет о новых и инновационных продуктах, их значении в различных видах техники и оборудования. «Роснефть» выпускает смазочные материалы широкого диапазона назначения – от масел для автомобильных двигателей до смазок для высокоточного приборостроения и космической техники. Ассортимент товарной продукции включает более 1 000 наименований. По итогам 2023 года «Роснефть» получила более 70 патентов на инновационные изобретения, в числе которых и многофункциональный пакет присадок PH-SL к моторным маслам, повышающий их эксплуатационные свойства.

Гости павильона смогут поучаствовать в познавательных квизах и викторинах и выиграть памятные призы.

В кинозале можно будет увидеть, как образовалась нефть, совершить путешествие на сотни миллионов лет назад, узнать, как люди впервые заметили уникальные свойства нефти и почему, она совсем недавно, по историческим меркам, прочно вошла в нашу жизнь.

Компания также подготовила для посетителей яркую культурно-развлекательную программу. На уличной экспозиции выступит коллектив талантливых виртуозов – барабанщиков. Экстраординарные спецэффекты, яркие костюмы музыкантов создадут неповторимую атмосферу праздника.

В субботу, 24 февраля, в павильоне «Роснефти» также пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню здоровья на выставке «Россия».

Компания проводит масштабную работу по популяризации спорта и здорового образа жизни как среди собственных сотрудников, так и населения в регионах деятельности Компании. На средства «Роснефти» и ее дочерних предприятий строятся ледовые арены, спортивные комплексы и многофункциональные спортивные площадки. Компания оказывает поддержку любительскому, юношескому и профессиональному спорту. Развитие массового спорта – одно из ключевых направлений социальной работы НК «Роснефть» и ее дочерних обществ.

Корпоративная программа здорового образа жизни «Энергия жизни» объединяет более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и конкурсах, в соревнованиях регионального и федерального уровня.

В павильоне «Роснефти» 24 февраля опытные спортсмены-нефтяники и эксперты Компании проведут лекции и презентации практической направленности в области ЗОЖ.

Тренер по растяжке, стретчингу и пилатесу, лауреат международных конкурсов по хореографии расскажет гостям о значении активного образа жизни для человека. Врач по спортивной медицине прочтет лекцию о значении медицинских обследований для спортсменов и любителей фитнеса, а также об основах организации их рационального питания. Спортсмен-нефтяник поделится секретами эффективных занятий спортом в большом городе и способами достижения максимальных спортивных результатов при напряженном рабочем графике.

Кроме того, работник Компании, пробежавший на состязаниях за шесть лет более 20 000 км (половину длины экватора) и участвовавший во многих экстремальных соревнованиях презентует лекцию: «Ультра – польза или вред, ломая стереотипы», в ходе которой расскажет о личном опыте участия в самых сложных состязаниях. Сотрудник корпоративного научного института презентует проекты организации спорт- и ЗОЖ- активностей на предприятиях и поделится опытом создания массового бегового движения.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 Февраля 2024 г.

