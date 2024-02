В ГУУ рассказали о том, как запустить стартап в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Об этом студенты ГУУ и других университетов столицы узнали на открытой панельной дискуссии, которая прошла 20 февраля в стенах первого управленческого.

Мероприятие было организовано совместно с Агентством инноваций Москвы. В нем приняли участие заместитель генерального директора Агентства Максим Власов и молодые предприниматели, за плечами которых уже имеется опыт успешного запуска и пилотирования стартап-проектов.

Открыл встречу проректор ГУУ Павел Павловский. «Сегодня в ГУУ реализуется уникальный формат проектного обучения. Наши студенты с самого первого курса применяют полученные в университете знания на практике, объединяются в команды, создают стартапы, развивают твердые и гибкие навыки. Некоторые ребята сразу видят себя в предпринимательстве и хотят, чтобы их проект вышел за рамки университета. Мы всячески стараемся им в этом помогать, поэтому нам очень важно и ценно сотрудничество с институтами развития, такими как Агентство инноваций Москвы», – отметил Павел Владимирович.

Модератором сессии выступил заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов. В начале он рассказал участникам встречи о мерах поддержки молодежного предпринимательства в Москве, сделав акцент на трех ключевых проектах АИМ – акселераторе «Академия инноваторов», хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» и премии Мэра «Новатор Москвы», прием заявок на которую открылся 8 февраля.

«Программы Агентства инноваций Москвы, такие как конкурс Мэра «Новатор Москвы», «Лидеры цифровой трансформации», а также «Академия инноваторов» направлены на поддержку инновационных проектов и их внедрение – для развития экономики и инфраструктуры города. Например, участники могут коммерциализировать свои идеи, выйти на первые продажи, пропилотировать свое решение на городских площадках и получить шанс внедрить их в инфраструктуру столицы», – отметил Максим Власов.

Далее Максим передал слово молодым предпринимателям, в числе которых была выпускница ГУУ Алеся Чичинкина. В 2020 году Алеся и команда проекта «НейроЧат» стали победителями премии «Новатор Москвы», выиграв 1 миллион рублей, и уже прошли большой путь в мире бизнеса. Несколько проектов команды в области нейромаркетинга, нейрокоммуникации и нейрореабилитации были выведены на международный рынок, а сейчас они открывают для себя новые экспортные направления. В своем выступлении Алеся отметила, что студенчество – самое лучшее время, чтобы пробовать что-то новое, искать себя, не бояться совершать ошибки и смело идти вперед к постеленной цели.

В панельной дискуссии также приняли участие студент Московского Политеха Сергей Килеев. Он представил проект «Климбиотех» (комплексное решение для ускорения селекции сельскохозяйственных культур), инвестиции в который за 2,5 месяца превысили 20,5 млн рублей, а сам стартап получил возможность пилотного тестирования. Студент Тимирязевской академии Леонид Пустобаев рассказал о своей инновации AQUAPLANTIX в области сити-фермерства, а самый молодой участник встречи Тимофей Перевезенцев, обучающийся предуниверсария МГМУ им. И.М. Сеченова и автор проекта EXPMD, поделился историей создания полимерного фиксирующего гипса, применяющегося в травматологии. Совсем скоро продукт пройдет апробацию в учреждениях Минздрава РФ.

Стоит отметить, что команды проектов «Климбиотех», AQUAPLANTIX и EXPMD прошли акселерацию в «Академии инноваторов», а сейчас там обучается проектная команда студентов ГУУ – разработчики цифрового сервиса m.GEN, позволяющего получить расшифровку генетических тестов.

В конце встречи получилась очень оживленная дискуссия. Студенты задали спикерам много интересных вопросов, касающихся предпринимательства, бизнеса, создания и развития стартапов. Надеемся, что в ближайшие время еще больше ребят из ГУУ будут вовлечены в проекты Агентства инноваций Москвы, и мы узнаем о новых историях успеха, которые взяли свое начало в стенах нашего университета.

