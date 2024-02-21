Финансовые новости: 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QIWI (iQIWI).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21.02.2024

12:09

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.02.2024, 12-09 (мск) изменены значения нижней (до 240.5) границы ценового коридора и нижней (до 120.26 руб., эквивалентно ставке 75.0 %) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QIWI (iQIWI).

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