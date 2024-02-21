Финансовые новости: 21.02.2024, 11-55 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QIWI (iQIWI).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21.02.2024

11:55

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.02.2024, 11-55 (мск) изменены значения нижней (до 300.5) границы ценового коридора и нижней (до 180.38 руб., эквивалентно ставке 62.5 %) границы диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги QIWI (iQIWI).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI