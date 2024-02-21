Финансовые новости: 21.02.2024, 10-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A107548 (КИВИФ 1Р02).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

21.02.2024

10:51

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 21.02.2024, 10-51 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 66.95) и диапазона оценки рыночных рисков (до 616.92 руб., эквивалентно ставке 39.0 %) ценной бумаги RU000A107548 (КИВИФ 1Р02).

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