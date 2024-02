Финансовые новости: Что определяет спрос на рынке ломбардов: тенденции 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Три четверти всех договоров в ломбардах заключаются на сумму до 25 тыс. рублей, чуть более 60% — на срок до 30 дней. В основном клиентами ломбардов являются граждане среднего возраста, при этом женщины чаще всего используют в качестве залога ювелирные украшения, а среди клиентов автоломбардов существенно больше мужчин.

Регионами — лидерами на ломбардном рынке по величине портфеля займов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. При этом в регионах спрос на займы ломбардов зависит не только от численности населения, но и от других факторов: рыночной инфраструктуры, склонности к определенной модели потребительского поведения, роста доходов. Почти все крупные ломбарды видят перспективы в развитии онлайн-обслуживания клиентов. Уже сейчас около половины таких участников рынка прибегают к различным инновационным методам — взаимодействуют с заемщиками через личный кабинет, применяют онлайн-оценку залогов, используют электронный залоговый билет. Подробнее о тенденциях на рынке ломбардов в 2023 году читайте в материале Банка России. Фото на превью: Pixfly / Shutterstock / Fotodom

