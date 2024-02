Финансовые новости: Приказ об отзыве лицензии, КИВИ Банк (АО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией



Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (22.01.2015) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) (22.01.2015)Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте (22.01.2015) Лицензии

