Финансовые новости: Перспективы финансирования МСП обсудили в Банке России

Льготное кредитование стало одной из тем встречи руководства Банка России и представителей бизнес-объединений.

Банк России обсудит с Минэкономразвития и Правительством РФ уточнение параметров комбопрограммы инвестиционного кредитования, чтобы она сохраняла востребованность в текущих денежно-кредитных условиях. Комбопрограмма объединяет два вида поддержки: льготное фондирование банков от Банка России и субсидии по программе Минэкономразвития «1764». Портфель кредитов МСП в 2023 году вырос на 28,9%, в том числе благодаря стимулирующему банковскому регулированию и программам льготного кредитования. «Важная задача — ориентировать существующие льготные программы поддержки малого и среднего бизнеса в большей степени на инвестиционные проекты», — подчеркнула Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Участники встречи также отметили важность развития рынка капитала как источника длинных денег. Финансирование с помощью кредитов не всегда подходит при реализации инвестиционных проектов, в том числе в сегменте малых технологических компаний. Альтернативой может стать привлечение капитала на бирже и в ходе пре-IPO. На ранних стадиях для малого и среднего бизнеса доступны краудинвестинговые платформы, а получив опыт работы с инвесторами, он может выйти на IPO, используя меры поддержки в рамках национального проекта по развитию МСП. Банк России продолжит политику риск-ориентированного регулирования, чтобы стимулировать банки активнее кредитовать субъекты МСП. В том числе для этого Банк России в конце прошлого года разрешил банкам относить поручительства ряда региональных гарантийных организаций к первой категории качества. Это позволяет банкам снизить затраты на формирование резервов под кредиты МСП. На встрече обсуждались вопросы трансграничных платежей и расчетов с использованием национальных валют и Системы передачи финансовых сообщений. В мероприятии приняли участие представители «ОПОРЫ РОССИИ», Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейших банков, Ассоциации банков России, а также Корпорации «МСП».

