Финансовые новости: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО) (21.02.2024)

Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк:

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;

систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций.

Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Прекращение деятельности Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-267 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего3 либо ликвидатора4. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам5 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

1 Согласно данным отчетности на 01.02.2024. 2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 3 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 4 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 5 Вкладчик — гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесен вклад и (или) которое является владельцем сберегательного сертификата, либо лицо, являющееся владельцем специального счета (специального депозита), предназначенного для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

