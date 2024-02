Финансовые новости: В январе кредитование ожидаемо замедлилось

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Рост корпоративного кредитного портфеля приостановился после активного роста в декабре 2023 года (+1,8%). В целом такая динамика характерна для января, что в значительной степени обусловлено сезонностью в финансировании госрасходов.

Также произошло заметное охлаждение ипотечного рынка (по предварительным данным, прирост замедлился до 0,6 с 2,9% в декабре 2023 года). На это повлиял ряд факторов: длинные праздники, ужесточение условий по льготным программам и макропруденциальной политики, а также высокие ставки по рыночной ипотеке. При этом потребительское кредитование умеренно выросло (предположительно на 0,8% после сокращения на 0,1%). Средства населения уменьшились (-0,7%), что характерно для января и обусловлено повышенными тратами в праздники, в том числе снятием средств, авансированных в декабре 2023 года (приток составил 6,9%). Несмотря на сезонность, отток в январе был более умеренным, чем в предыдущие три года (2,3–2,7%), что связано с высокими ставками по вкладам. Средства компаний практически не изменились (-0,1%) после высокого притока в декабре 2023 года (+5,2%), когда прошли значительные поступления по линии финансирования бюджетных расходов. Прибыль сектора в январе составила 354 млрд рублей, доходность на капитал — около 30% в годовом выражении, что сопоставимо с уровнем января 2023 года (26%). Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2024 года». Фото на превью: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

