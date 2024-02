Успейте влиться в «PROпроект»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Дорогие школьники, осталось менее 30 дней до завершения срока отправки проекта на Всероссийский конкурс «PROпроект».

Конкурс ежегодно проводится Государственным университетом управления и кафедрой управления проектом.

«PROпроект» — конкурс проектов для старшеклассников, в котором они разрабатывают и защищают свои проект на одну из 9 тем перед экспертами.

Целью Конкурса является привлечение потенциала подрастающего поколения к решению острых вопросов, а также разработка новых идей и проектов в секторах российской экономики.

В этом году Конкурс нацелен на привлечение, экспертизу и оказание поддержки проектам старшеклассников, способствующих обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации.

Направления Конкурса:

— автомобилестроение;

— железнодорожное машиностроение;

— медицинская промышленность;

— нефтегазовое машиностроение;

— сельскохозяйственное машиностроение;

— специализированное машиностроение;

— химическая промышленность;

— электронная и электротехническая промышленность;

— энергетическая промышленность.

Все участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места, получат:

1) Дополнительные 3 балла к баллам ЕГЭ при поступлении в ГУУ;

2) Экспертную обратную связь по дальнейшей проработке проектов;

3) Призы от ГУУ и партнёров.

Срок приёма проектов: до 20 марта!

Участники, чьи проекты пройдут первый этап, дорабатывают свои проекты для финальной презентации и защиты до 15 апреля, с учётом комментариев экспертов и корректировок.

20 апреля состоится презентация проектов.

Для получения дополнительной информации и отправки проекта на Конкурс переходите на сайт конкурса: https://про-проект.рф/

