Успейте влиться в «PROпроект»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Дорогие школьники, осталось менее 30 дней до завершения срока отправки проекта на Всероссийский конкурс «PROпроект».
Конкурс ежегодно проводится Государственным университетом управления и кафедрой управления проектом.
«PROпроект» — конкурс проектов для старшеклассников, в котором они разрабатывают и защищают свои проект на одну из 9 тем перед экспертами.
Целью Конкурса является привлечение потенциала подрастающего поколения к решению острых вопросов, а также разработка новых идей и проектов в секторах российской экономики.
В этом году Конкурс нацелен на привлечение, экспертизу и оказание поддержки проектам старшеклассников, способствующих обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации.
Направления Конкурса:
— автомобилестроение;
— железнодорожное машиностроение;
— медицинская промышленность;
— нефтегазовое машиностроение;
— сельскохозяйственное машиностроение;
— специализированное машиностроение;
— химическая промышленность;
— электронная и электротехническая промышленность;
— энергетическая промышленность.
Все участники команд, занявшие 1, 2 и 3 места, получат:
1) Дополнительные 3 балла к баллам ЕГЭ при поступлении в ГУУ;
2) Экспертную обратную связь по дальнейшей проработке проектов;
3) Призы от ГУУ и партнёров.
Срок приёма проектов: до 20 марта!
Участники, чьи проекты пройдут первый этап, дорабатывают свои проекты для финальной презентации и защиты до 15 апреля, с учётом комментариев экспертов и корректировок.
20 апреля состоится презентация проектов.
Для получения дополнительной информации и отправки проекта на Конкурс переходите на сайт конкурса: https://про-проект.рф/
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 21.02.2024
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