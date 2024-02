Состоялась Комиссия Госсовета по направлению «Инвестиции»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Под председательством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко представители деловых объединений, регионов и органов власти обсудили повышение инвестиционной привлекательности российских субъектов в рамках профильной комиссии Госсовета.

Участники обсудили развитие регионального инвестиционного стандарта, который разработан под руководством Первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сейчас он внедрен почти во всех регионах страны. В этом году работу завершат в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Так как инвесторы работают на конкретных территориях, Минэкономразвития разработало муниципальный инвестиционный стандарт. Сейчас средний показатель соответствия ему по стране превышает 60%.

«Одним из ключевых мероприятий является наличие в средних и крупных муниципалитетах инвестиционного уполномоченного – человека, ответственного за работу с бизнесом и сопровождение инвестиционных проектов. Практика отлично себя зарекомендовала в Московской, Мурманской, Свердловской областях, Республики Башкортостан. Наиболее активно внедряют муниципальный инвестиционный стандарт Ульяновская, Московская, Свердловская, Тюменская и Тульская области, Татарстан и Башкортостан. Это показывает, что на протяжении 10 лет проводится планомерная и постоянная работа с муниципальными образованиями», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Комиссия Госсовета одобрила представленный Минэконмразвития план по работе с бизнесом на местах: обучение муниципальных команд, формирование сообщества инвеступолномоченных и их поощрение в рамках премии Национальной ассоциации агентств развития.

Также на комиссии признали успешной инициативу Минэкономразвития и АНО «Диалог Регионы» по созданию центров сбора обратной связи от бизнеса. На примере опыта Московской области такие центры были созданы в десяти пилотных регионах, и теперь их опыт предложено тиражировать на всю страну. Однако, если раньше вопросы бизнеса собирали из различных источников, теперь предложено создать окно на платформе обратной связи Госуслуг — эта механика будет обсуждаться в рамках работы межведомственной рабочей группы.

