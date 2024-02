Сергей Глазьев открыл выставку кафедры и выступил с открытой лекцией

Source: MIL-OSI Russian Language News

В понедельник 19 февраля в Научной Библиотеке ГУУ состоялось открытие выставки кафедры экономической политики и экономических измерений.

С приветственными словами к собравшимся обратились проректор ГУУ Дмитрий Брюханов и заведующий кафедрой, академик РАН Сергей Глазьев.

На выставке представлены научные труды коллектива кафедры, уже сегодня являющиеся редкими ценные книги по экономической политике, экономическим изменениям.

Также в рамках программы прошло торжественное открытие поточной аудитории имени академика РАН Дмитрия Львова, который долгое время работал в Государственном университете управления, создал Институт новой экономики и возглавлял его в 2000-2007 гг.

В этой аудитории при большом стечении преподавателей и студентов состоялась открытая лекция академика РАН Сергея Глазьева.

На лекции академик рассказал о времени зарождения научной школы Д.С.Львова, о проблематике и актуальности создания теории управления научно-технологическим развитием экономики.

Напомним, что выставки проходят в рамках проекта «Кафедральные недели в Научной библиотеке», запущенного в сентябре этого года и приуроченного к 105-летию ГУУ.

