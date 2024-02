«РН-Пурнефтегаз» добыл 130-миллиардный кубометр газа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Накопленная добыча газа «РН-Пурнефтегаза», одного из ключевых центров нефтегазодобычи НК «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе, превысила 130 млрд м3.

Результат достигнут за счет создания разветвленной газовой инфраструктуры, строительства новых скважин, проведения эффективных геолого-технических мероприятий и внедрения новых технологий.

Применяемые в бурении инновационные решения позволили существенно сократить время их строительства (в среднем около 12 часов на скважину) при одновременном сокращении затрат. В результате в 2023 году средний экономический эффект для одной скважины составил порядка 1,7 млн рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности «РН-Пурнефтегаза» является минимизация воздействия на окружающую среду. Благодаря реализации целевой газовой программы «Роснефти», уровень рационального использования попутного нефтяного газа на активах «РН-Пурнефтегаз» с 2017 года составляет 99%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. В рамках газовой программы построены и введены в эксплуатацию крупные производственные объекты: многофункциональные системы межпромысловых газопроводов и сбора попутного нефтяного газа, объекты газовой энергогенерации, компрессорные станции.

Предприятие непрерывно ведет испытания новых технологий и передового отечественного оборудования, так как все разрабатываемые месторождения имеют сложную геологическую структуру. В «РН-Пурнефтегазе» успешно внедрена технология термогазодинамического воздействия на пласт, которая позволяет восстановить продуктивность скважин. Использование отечественных чашечных пакеров (скважинных уплотнителей) позволяет в среднем сократить время ремонта одной скважины в шесть раз. Данное инженерное решение снижает механическое воздействие на стенки эксплуатационной колонны, что предотвращает ее износ.

С 2020 года в «РН-Пурнефтегазе» работает центр информирования, собирающий предложения по оптимизации и рационализации производственных процессов от сотрудников. Кроме реализации собственных инициатив, предприятие успешно перенимает опыт других дочерних обществ «Роснефти».

Справка: ООО «РН-Пурнефтегаз» – один из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти» в ЯНАО. Предприятие осуществляет производственную деятельность на 16 лицензионных участках. За время разработки месторождений предприятие добыло более 275 млн тонн нефти.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 Февраля 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI