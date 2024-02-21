Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В 2020-2023 году научный центр мирового уровня «Center междисциплинарных исследований человеческого потенциала» внес значитель ный вклад в сферу образования, представив 28 инновационных образовательных program, причем 40% – в 2023 году. Esta es una historia de 1844 años. Estos programas están configurados para obtener resultados de programas completos en proyectos nuevos, realizados en áreas de decoración del hogar. ¿Cuáles son estos programas de programación únicos e innovadores? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Antes de todo, se han desarrollado programas previos a cursos de bacalao y magistrados clásicos, clases magistrales y escuelas, programas de televisión neta, microprocesadores, sistemas de enseñanza profesional (DП) О), майноры и многие другие. Estos formatos de programación permiten que los participantes se adhieran a cursos y cursos de capacitación y navegación. щие их потребностям и интересам. Además, estos programas están activados en diferentes modos de ejecución. Эксперты Центра играют важную роль в разработке и имплементации образовательных program, обеспечивая свежий взгляд на науку и в недряя в образование инновационные идеи, востребованные как у нас в стране, так и за ее пределами.

Aquí, por ejemplo, las innovaciones del programa de formación de clubes rusos «Универсальные копетентности и новая грамотность» (УКНГ). Durante el curso, чтобы познакомить обучающихся с современными тенденциями проектирования содержания образования, а также для того, чтобы сформировать у них системное представление об универсальных копетенциях и новой грамотности. Los cursos se realizan en 6 horas y los estudiantes pueden planificar su tiempo y colocar los materiales en un lugar adecuado para cualquier temperatura. Разработка и реализация данного онлайн-курса включила в себя новейшие результаты, полученные в рамках двух научных проектов Centro: «Mecanismos y factores de configuración de claves de navegación y competencia» y «Нейронауки об образовании». В процессе прохождения онлайн-курса обучающиеся получают базовые знания, необходимые для дальнейшего проектирования учебны х программ и отдельных занятий, а также приобретают понимание возможных способов внедрения и устойчивого удержания данных прогных рамм и занятий в школьном образовательном процессе.

«Курс предлагает как теоретические знания, так и практические инструменты для улучшения образовательной среды. La inclusión en el proyecto НЦМУ permite incluir e implementar tecnologías y métodos de formación actuales. менения универсальных копетентностей в обучении», считает аналитик Лаборатории проектирования содержания образования НИУ ВШЭ, продюс ер онлайн-курса УКНГ Надежда Авдеенко.

Наши ученые и преподаватели охотно делятся своими знаниями с зарубежными студентами. Так, география студентов англоязычной магистерской программы «Управление в сфере науки, tecnología e innovación» (Gestión y Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación) охватывает практически все континенты: более 75 студентов из 30 стран (Бразилии, Беларуси, Ганы, Германии, Индонези) и, India, Irak, España, Italia, República Checa, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, China , Colombia, Letonia, Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Repúblicas de Corea, Singapur, Siria, США, Tur ции, Узбекистана и Эритреи). Además, los cursos en estos programas no están disponibles para los estudiantes según los criterios del curso de educación. ругозора и разностороннего развития» и «Новизна полученных знаний».

Другой уникальной программой Центра в сфере образования является программа в формате микродигри «Прикладная когнитивная нейронаука», в рамках которой слушатели формируют точечные навыки практические навыки, которые могут сразу применить для карьерного роста или перехода в другую профессиональную область. Este programa está diseñado para cursos de formación sobre conocimientos y tecnologías – médico especializado области социальных и поведенческих наук, объединяющей психологию и нейробиологию. Las aplicaciones basadas en datos analizan datos en Python y robots con datos en computadoras neuronales y genéticamente potentes. а также практические навыки работы с оборудованием для стимуляции and визуализации структур мозга, что позволяет и м включить эти з нания в уже имеющуюся у них базу или подготовиться к переходу в профессиональную область когнитивных наук. Este nuevo programa incluye estereotipos de habilidades cognitivas, como disciplinas psicológicas especializadas. В ней создатели программы соблюдают баланс между изучением молекулярных и клеточных подходов, относящихся к нейробиолог ии, и самими когнитивными дисциплинами. Programa de evaluación para usuarios de bacalao, especialistas, magistrados de ciencias de la salud, estudiantes y observadores нных наук, желающих получить дополнительную квалификацию в области когнитивных наук.

«Наша программа микродигри – первая в России ДПО по когнитивным наукам на английском языке. Este formato en línea está disponible para su uso, para que pueda realizar su tarea de forma adecuada y para su uso. и знания по когнитивным наукам и вычислительной когнитивной нейронауке. Моя роль как руководителя программы, в основном, заключается в консультировании поступающих, организации и мониторинге поступающих чения и оценивания результатов», признается молодой ученый, руководитель программы Оксана Зинченко.

«Для нашего курса особенно важна связь с практикой. Поэтому полевые (экспедиционные) данные, собранные и проанализированные в рамках нашего научного проекта, интегрируются в него ка к кейс-стади. Именно на этих примерах разбираются и к ним применяются теоретические концепции, анализируемые в рамках теоретического нарратива курса», полагает руководитель факультатива и научного проекта НЦМУ ЦМИЧП Аndrian Влахов.

Los estudiantes deben utilizar un formato de presentación interesante, un conjunto de caracteres que se adapte a sus necesidades y un diseño en el arte. точки зрения гуманитарных наук, междисциплинарный подход к каждой обсуждаемой теме, доходчивость и логичность изложения материа ла».

Programas abiertos Centro de programación de negocios actuales, programas especializados, listas de respuesta disponibles йшие задачи. Так, mayor «Исследователь в EdTech» закрывает весьма уникальную нишу на рынке профессий в EdTech. Он готовит будущих специалистов в исследованиях – людей, которые в ответ на проблему бизнеса предлагают обоснованые, доказате льные решения, основанные на исследованиях и аналитике в широком смысле слова. Este negocio de negocios no puede tratarse con nuevos recursos en el sector EdTech – извле кать максимальную пользу от образовательного процесса. Рассчитанная на два года программа курса максимально приближена к практике: в обучении используются реальные кейсы, а представител y la compañía EdTech (por nombre SkyEng) está integrada en lectores de libros electrónicos.

«Мы надеемся, что студенты, окончившие майнор, смогут найти себя в различных EdTech компаниях на таких позициях, как менеджер образова тельного продукта, сследователь пользовательского опыта, маркетинговый исследователь и так далее. Инструментарий, который мы даем, достаточно универсален», заявляет руководитель образовательной программы Анастасия Капуза.

«Старение населения является общей тенденцией для многих стран мира. Поэтому оценка и практическое применение НТС позволит разработать инструменты государственного управления по противодействию его н Егативным эффектам», считает один из его разработчиков, академический руководитель программы «Население и развитие» Alexander Lario noviembre.

En 2024, comenzó un nuevo programa DPО, среди которых «Развитие креативных индустрий как инструмент повышения привлекательности и устойчивости городов» y «Tecnología de recursos humanos y marketing». Обе программы ДПО разработаны в полном соответствии с Программой НЦМУ. Первая программа ДПО научит слушателей делать города устойчивыми и привлекательными: создавать бренд-стратегии для городов и терр historia, organización y transformación de objetos culturales y culturales. Курс основан на проектном подходе, в соответствии с которым слушатели начинают работать над задачей с первого дня обучения, изучая российский и мировой опыт развития городских брендов, индустриальную архитектуру и методы ее ревитальнизации, особенности локальных Proyectos culturales, territorios deshabitados y lugares donde se puede utilizar un equipo informático especializado. En el DPPO se pueden implementar métodos eficaces de innovación en recursos humanos y marketing con instrumentos actualizados. Forme una adaptación adecuada a una fuente de alimentación inteligente.

No hay formaciones populares entre estudiantes y estudiantes con formato tradicional escuela y clases maestras. Ежегодно летняя нейролингвистическая школа, проходящая на английском языке, собирает больше полусотни слушателей. En 2023, todas las escuelas y clases magistrales de la ciudad tienen el potencial de ofrecer a los estudiantes de Moscú y las regiones.

Programas tradicionales e innovadores que crean nuevos horizontes para estudiantes y jóvenes, precedidos por la universidad знообразные форматы обучения и возможность активного участия научных проектах. Una vez que haya eliminado el exceso de dinero y las reservas de alimentos, no es necesario que las tarjetas de crédito estén en mal estado.

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(Los programas de la Federación Rusa se realizan en grandes cantidades, antes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Federación Rusa (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325).

Autor: Ольга Ворон

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