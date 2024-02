Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В московском «Президент-Отеле» состоялась конференция на тему «Какая служба миграции нужна России?», организованная Институтом стран СНГ, в работе которой принял участие и выступил, профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Общественного совета при МВД России Владимир Волох.

В конференции также приняли участие депутаты Государственной Думы, учёные, адвокаты, специалисты интернет-сообществ и представители некоммерческих организаций из 22 городов России и из-за рубежа, в том числе из США, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии.

Вел конференцию Константин Затулин — специальный представитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства, директор Института стран СНГ.

Конференция проходила в онлайн и офлайн форматах.

Участники обсудили четыре тематических блока: «Проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники в решении вопросов легализации и получения гражданства России: причины и пути их устранения»; «Какая служба миграции нужна России? Куда идти? Что подсказывает тридцатилетний опыт миграционной службы?»; «Международный опыт управления миграцией» и «Взаимодействие гражданского общества с государственными миграционными органами в решении вопросов адаптации и интеграции соотечественников и приобретения гражданства».

В своем выступлении профессор ГУУ Владимир Волох привел количественные данные о мигрантах, находящихся в России, и отметил, что Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 14 декабря сообщил о возможном организационно-штатном мероприятии – создании особого миграционного ведомства. «Нужен специальный орган, не только МВД, который занимается техническими и правовыми вопросами. Нужен орган, который смотрел бы на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решения по каждому аспекту этой проблемы», – сказал тогда Путин.

По мнению Владимира Александровича возможны два варианта решения: первое – расширить функции Министерства внутренних дел, которые в настоящее время организуют и координируют деятельность в сфере миграции. При П.А. Столыпине МВД осуществляло достаточно широкие функции. Мы знаем, что за рубежом ряд Министерств внутренних дел выполняют не только полицейские функции, но и другие функции, касающиеся именно внутренних дел в стране. Может быть, есть необходимость посмотреть и расширить функции нашего Министерства внутренних дел в части миграции. Второе направление – не исключается создание нового ведомства. Конечно, оно должно быть на уровне министерства. Федеральная миграционная служба прошла неоправданно много реорганизаций: была и самостоятельным ведомством, и в составе Министерства внутренних дел, и при Министерстве и тому подобное. Было и Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики, которое, по мнению Владимира Волоха неплохо справлялось с возложенными на него задачами. К сожалению, оно существовало недолго.

Владимир Волох: «Полагаю, что можно подумать о создании Министерства по делам национальной и миграционной политики. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя разделять проблемы миграции на реализацию этих функций в различных министерствах и ведомствах. Должно быть одно ведомство, которое комплексно и полностью отвечает за все вопросы, связанные с подготовкой предложений для формирования государственной политики, организует выполнение этой политики и отвечает за результаты, то есть организует реализацию этой политики во всех сферах миграции».

Участниками Конференции были высказаны также мнения о целесообразности сохранения за МВД России контрольно-надзорных функций в области миграции, выдаче разрешительных документов, наряду с усилением борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, а также за создание самостоятельного государственного органа исполнительной власти, полномочного системно и комплексно регулировать, и управлять всеми видами миграции.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI