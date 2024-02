По-прежнему лучшие. Школа дизайна на World Brand Design Society

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наши студенты, выпускники и кураторы уже не первый год принимают участие в международном конкурсе World Brand Design Society. Зима 2023/24 не стала исключением — сразу несколько проектов завоевали награды в различных номинациях. Именно благодаря людям, которые связали свою жизнь со Школой дизайна или выбрали ее для получения образования, мы стали первыми в рейтинге Global Design Education Ranking — целых 40 проектов получили свои награды за все время существования премии! В этом материале посмотрим на новые проекты, которые были отобраны платформой в начале 2024 года.

