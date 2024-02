Политех запустил онлайн-курс по физкультуре на китайском языке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого запустил онлайн-курс по изучению основ физической культуры на китайском языке. Он доступен на китайской образовательной платформе XuetangX. Курс «Физическая культура» уже более пяти лет представлен на национальной платформе «Открытое образование». За время своего существования он вошёл в список наиболее популярных курсов Политеха.

Авторами стали ведущие тренеры и преподаватели Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ. В марте 2023 года совместно с командой Центра открытого образования в материалы курса добавили актуальные темы про основы нутрициологии, а также рассмотрели особенности занятий физической культурой при различных заболеваниях.

Высокий интерес китайских студентов Политеха к занятиям физической культурой и спортом побудил авторов курса совместно с Центром открытого образования перевести курс «Физическая культура» на китайский язык. В вузе уверены, что, изучив курс, студенты из Китая смогут легче адаптироваться к системе физического воспитания в России, а также улучшить уровень коммуникации на занятиях и повысить вовлечённость китайских студентов к участию в спортивных мероприятиях университета.

Чтобы подготовить курс для китайских слушателей, понадобилось около шести месяцев. За это время специалисты Центра открытого образования перевели на китайский язык презентации, тексто-графические материалы, сделали китайские субтитры к видеороликам. Также часть учебного контента перезаписали полностью на китайском языке. Совместная работа российских и китайских лекторов, а также двуязычный перевод презентаций и лонгридов, делают курс поистине уникальным и доступным для китайских слушателей с различным уровнем языковой подготовки.

9 февраля 2024 года, накануне Китайского Нового года, онлайн курс «Физическая культура» опубликовали на платформе XuetangX. Теперь китайские слушатели могут проходить курсы Политеха онлайн даже на каникулах.

Список наших курсов на платформе XuetangX доступен по ссылке: 学堂在线 – 精品在线课程学习平台 (xuetangx.com)

