Первые лица страны, партнёры и друзья поздравили Политех с юбилеем

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
19 февраля Политехнический университет отмечал 125-летний юбилей. В адрес вуза и ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского поступали поздравления с днём рождения со всего мира и даже с космической орбиты.
Со 125-летием Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поздравил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:
Сегодня, как и прежде, ваш вуз является одним из признанных лидеров подготовки инженерных, управленческих, научных кадров. Специалисты, закончившие легендарный Политех, обладают современными знаниями и трудятся в ключевых отраслях экономики, в сфере передовых технологий. Убеждён, что профессорско-преподавательский коллектив, студенты, аспиранты, выпускники и впредь будут беречь и приумножать замечательные традиции предшественников, своими успехами во славу России поддерживать высокий престиж родной alma mater.
Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал вузу успехов, смелых проектов и открытий:
Сегодня СПбПУ — один из ведущих технических университетов России, лидер в мультидисциплинарных научных исследованиях и наукоёмких инновациях мирового уровня. Здесь созданы передовая инженерная школа, центр компетенций с крупнейшим проектным консорциумом, где студенты не только получают фундаментальные знания, но и занимаются разработкой современных технологий и цифровых решений для всех отраслей экономики.
Со 125-летием руководство вуза, профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов поздравила также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко:
Опираясь на опыт прошлых лет, сохраняя верность своим лучшим традициям, университет уверенно идет в ногу со временем, являясь одним из признанных лидеров в мультидисциплинарных исследованиях, надотраслевых технологиях и внедрении наукоемких инноваций. Он пользуется заслуженным признанием на всероссийском и мировом уровнях как участник профильных федеральных программ, площадка для значимых отраслевых мероприятий и масштабных презентаций… Желаю Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого новых свершений и ярких открытий, процветания и успехов на благо Отечества.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал Политеху успехов и всего самого доброго:
Благодаря профессионализму и ответственному отношению профессорско-преподавательского коллектива, внедрению современных образовательных программ Санкт-Петербургский политехнический университет готовит высококвалифицированных специалистов по различным направлениям, вносит значимый вклад в развитие образования и науки, укрепление кадрового и промышленного потенциала России. Продолжает лучшие традиции отечественной высшей школы.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректора, учащих и учащихся СПбПУ со знаменательным юбилеем:
Желаю преподавателям, работникам и студентам университета крепости душевных и телесных сил, вдохновения и помощи Великодаровитого Господа в дальнейших важных трудах на пользу нашей страны, призываю на всех вас Его благословение.
Крепости сил, бодрости духа и помощи Божией во всех благих трудах пожелал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий:
Важное место в вузе занимает воспитание молодых людей в духе традиционных ценностей, что является определяющим для будущего нашего народа. Вскоре после основания учебного заведения при нем был построен Покровский храм, который и сегодня является местом молитвы и духовного возрастания для тех, кто здесь трудится и обучается.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в поздравлении Политеху и Андрею Рудскому подчеркнул, что университет является одним из флагманов инженерного образования и научных изысканий мирового масштаба:
От всей души желаю Вам, всему коллективу и ветеранам университета здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле подготовки инженерных кадров и обеспечения технологической и экономической безопасности Российского государства.
Творческих свершений и процветания пожелал вузу директор Службы Внешней разведки России Сергей Нарышкин:
Уверен, что благодаря педагогическому таланту, опыту, организаторским способностям и преданности избранному делу всего профессорско-преподавательского состава вуза, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого продолжит укреплять лидирующие позиции в сфере профессионального образования и научной подготовке кадров.
Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прислал видеопоздравление, в котором отметил выдающийся вклад политехников в развитие страны:
Здесь в разное время учились или работали выдающиеся учёные и изобретатели. Среди них — физик Пётр Леонидович Капица, авиаконструктор Олег Константинович Антонов, конструктор танков Михаил Ильич Кошкин, создатели ядерного щита Игорь Васильевич Курчатов и Абрам Фёдорович Иоффе. Сегодня, как и прежде, университет является одним из флагманов технического образования в стране и в мире.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин пожелал смелых проектов и творческих достижений:
Вы сохраняете верность традициям, предоставляя студентам возможность получить фундаментальные теоретические знания, при этом внедряете инновационные образовательные программы и технологии во всех сферах обучения, обеспечивая высокую востребованность выпускников на передовых предприятиях России.
Тёплые слова в адрес Политехнического университета сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:
Политех умеет заглядывать в будущее и работать на то, чтобы это будущее состоялось… С Политехом всегда надёжно. Какая бы сложная техническая задача ни стояла перед городом, перед страной, Политех всегда найдёт для неё решение.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поблагодарил коллектив университета за ежедневный самоотверженный труд, целеустремлённость и вовлечённость в дело образования и науки:
Имея мощный фундамент славных академических традиций, сегодня университет принимает участие в увеличении интеллектуального и кадрового капитала нашей страны, а диплом СПбПУ является предметом гордости для его обладателя.
Политехнический университет поздравил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:
Старейший отечественный технический вуз и Ленинградскую область связывают многие годы плодотворного сотрудничества. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является надежным партнером нашего региона в развитии высокотехнологичных, наукоемких производств, подготовке квалифицированных кадров.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении особо отметил давние и прочные связи между СПбПУ и Республикой Татарстан:
Сегодня вуз находится на новом этапе своего функционирования. Убежден, под руководством действующей администрации во главе с ректором, академиком Андреем Ивановичем Рудским главные достижения университета еще впереди.
Кроме этого, Политехнический университет и ректора СПбПУ Андрея Рудского поздравили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, председатель Правления Газпрома Алексей Миллер, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор корпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент Курчатовского института, председатель Наблюдательного совета Политеха Михаил Ковальчук и многие-многие другие.
Слова поздравления в адрес Политеха прозвучали даже на борту МКС от космонавтов Олега Кононенко, Олега Чуба и Константина Борисова.
Видеопоздравления можно посмотреть на канале Политех Петра.
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