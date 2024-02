Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

19 февраля Политехнический университет отмечал 125-летний юбилей. В адрес вуза и ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского поступали поздравления с днём рождения со всего мира и даже с космической орбиты.

Со 125-летием Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поздравил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин :

Сегодня, как и прежде, ваш вуз является одним из признанных лидеров подготовки инженерных, управленческих, научных кадров. Специалисты, закончившие легендарный Политех, обладают современными знаниями и трудятся в ключевых отраслях экономики, в сфере передовых технологий. Убеждён, что профессорско-преподавательский коллектив, студенты, аспиранты, выпускники и впредь будут беречь и приумножать замечательные традиции предшественников, своими успехами во славу России поддерживать высокий престиж родной alma mater .

Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал вузу успехов, смелых проектов и открытий:

Сегодня СПбПУ — один из ведущих технических университетов России, лидер в мультидисциплинарных научных исследованиях и наукоёмких инновациях мирового уровня. Здесь созданы передовая инженерная школа, центр компетенций с крупнейшим проектным консорциумом, где студенты не только получают фундаментальные знания, но и занимаются разработкой современных технологий и цифровых решений для всех отраслей экономики .

Со 125-летием руководство вуза, профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов поздравила также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко:

Опираясь на опыт прошлых лет, сохраняя верность своим лучшим традициям, университет уверенно идет в ногу со временем, являясь одним из признанных лидеров в мультидисциплинарных исследованиях, надотраслевых технологиях и внедрении наукоемких инноваций. Он пользуется заслуженным признанием на всероссийском и мировом уровнях как участник профильных федеральных программ, площадка для значимых отраслевых мероприятий и масштабных презентаций… Желаю Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого новых свершений и ярких открытий, процветания и успехов на благо Отечества .

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пожелал Политеху успехов и всего самого доброго:

Благодаря профессионализму и ответственному отношению профессорско-преподавательского коллектива, внедрению современных образовательных программ Санкт-Петербургский политехнический университет готовит высококвалифицированных специалистов по различным направлениям, вносит значимый вклад в развитие образования и науки, укрепление кадрового и промышленного потенциала России. Продолжает лучшие традиции отечественной высшей школы .

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил ректора, учащих и учащихся СПбПУ со знаменательным юбилеем:

Желаю преподавателям, работникам и студентам университета крепости душевных и телесных сил, вдохновения и помощи Великодаровитого Господа в дальнейших важных трудах на пользу нашей страны, призываю на всех вас Его благословение .

Крепости сил, бодрости духа и помощи Божией во всех благих трудах пожелал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий :

Важное место в вузе занимает воспитание молодых людей в духе традиционных ценностей, что является определяющим для будущего нашего народа. Вскоре после основания учебного заведения при нем был построен Покровский храм, который и сегодня является местом молитвы и духовного возрастания для тех, кто здесь трудится и обучается .

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в поздравлении Политеху и Андрею Рудскому подчеркнул, что университет является одним из флагманов инженерного образования и научных изысканий мирового масштаба:

От всей души желаю Вам, всему коллективу и ветеранам университета здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле подготовки инженерных кадров и обеспечения технологической и экономической безопасности Российского государства .

Творческих свершений и процветания пожелал вузу директор Службы Внешней разведки России Сергей Нарышкин:

Уверен, что благодаря педагогическому таланту, опыту, организаторским способностям и преданности избранному делу всего профессорско-преподавательского состава вуза, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого продолжит укреплять лидирующие позиции в сфере профессионального образования и научной подготовке кадров .

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прислал видеопоздравление, в котором отметил выдающийся вклад политехников в развитие страны:

Здесь в разное время учились или работали выдающиеся учёные и изобретатели. Среди них — физик Пётр Леонидович Капица, авиаконструктор Олег Константинович Антонов, конструктор танков Михаил Ильич Кошкин, создатели ядерного щита Игорь Васильевич Курчатов и Абрам Фёдорович Иоффе. Сегодня, как и прежде, университет является одним из флагманов технического образования в стране и в мире .

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин пожелал смелых проектов и творческих достижений:

Вы сохраняете верность традициям, предоставляя студентам возможность получить фундаментальные теоретические знания, при этом внедряете инновационные образовательные программы и технологии во всех сферах обучения, обеспечивая высокую востребованность выпускников на передовых предприятиях России .

Тёплые слова в адрес Политехнического университета сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов :

Политех умеет заглядывать в будущее и работать на то, чтобы это будущее состоялось… С Политехом всегда надёжно. Какая бы сложная техническая задача ни стояла перед городом, перед страной, Политех всегда найдёт для неё решение .

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поблагодарил коллектив университета за ежедневный самоотверженный труд, целеустремлённость и вовлечённость в дело образования и науки:

Имея мощный фундамент славных академических традиций, сегодня университет принимает участие в увеличении интеллектуального и кадрового капитала нашей страны, а диплом СПбПУ является предметом гордости для его обладателя .

Политехнический университет поздравил и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко :

Старейший отечественный технический вуз и Ленинградскую область связывают многие годы плодотворного сотрудничества. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является надежным партнером нашего региона в развитии высокотехнологичных, наукоемких производств, подготовке квалифицированных кадров .

Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении особо отметил давние и прочные связи между СПбПУ и Республикой Татарстан:

Сегодня вуз находится на новом этапе своего функционирования. Убежден, под руководством действующей администрации во главе с ректором, академиком Андреем Ивановичем Рудским главные достижения университета еще впереди .

Кроме этого, Политехнический университет и ректора СПбПУ Андрея Рудского поздравили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко , председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, президент Российской академии наук Геннадий Красников , председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, председатель Правления Газпрома Алексей Миллер , генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков , президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин , генеральный директор корпорации «Ростех», председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский , президент Курчатовского института, председатель Наблюдательного совета Политеха Михаил Ковальчук и многие-многие другие.

Слова поздравления в адрес Политеха прозвучали даже на борту МКС от космонавтов Олега Кононенко, Олега Чуба и Константина Борисова .

Видеопоздравления можно посмотреть на канале Политех Петра .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI