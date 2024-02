Намечен план сотрудничества с ВлГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

На площадке Зимней инженерно-экономической школы прошло совещание по вопросу реализации совместных проектов Государственного университета управления и Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

13 февраля в ГУУ прошло совещание с руководством и научной командой ВлГУ. На совещании обсуждались вопросы совместной реализации научного проекта по разработке и реализации стратегии развития внешнеэкономических связей сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Российской Федерации с учетом санкционных ограничений и новых приоритетов экономического сотрудничества с зарубежными странами.

От ГУУ в совещании приняли участие: начальник Управления координации научных исследований Максим Плетнёв, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Евгений Смирнов и другие.

От ВлГУ в совещании приняли участие: проректор по образовательной деятельности Алексей Панфилов, проректор по экономике и развитию инфраструктуры Максим Фабриков; директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Светлана Рощина и другие.

Основным ожидаемым результатом обсуждаемого исследования является разработка теоретико-методологических положений трансформации современного мирового и российского агропромышленного комплекса вследствие воздействия современных кризисных явлений на его развитие. Результаты исследования могут быть использованы профильными органами государственной власти (в частности, Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством экономического развития РФ) для обоснования и разработки нормативно-правовых документов, касающихся стратегического развития и диверсификации отечественной внешней торговли аграрной продукцией, а также привлечения иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс РФ.

По итогам встречи намечен план совместных исследований на 2024 год и проведение мероприятий на базе ГУУ и ВлГУ.

