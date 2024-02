Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Праздник был официально установлен в 1999 г. на 30-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных наций в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.

Родной язык – это величайшее сокровище каждого народа, выражение его самосознания и неразрывной связи поколений. Язык тесно связан с историей, культурой, накопленными за века знаниями. Важно воспитывать у людей уважительное отношение к родному языку, стремление овладевать всеми его тонкостями.

«Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно», – А. Н. Толстой.

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку», – К. Г. Паустовский.

«Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш», – В. И. Даль.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI