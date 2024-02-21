Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Праздник был официально установлен в 1999 г. на 30-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных наций в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия.
- Родной язык – это величайшее сокровище каждого народа, выражение его самосознания и неразрывной связи поколений. Язык тесно связан с историей, культурой, накопленными за века знаниями. Важно воспитывать у людей уважительное отношение к родному языку, стремление овладевать всеми его тонкостями.
«Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: приблизительно, неточно, неверно», – А. Н. Толстой.
«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку», – К. Г. Паустовский.
«Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш», – В. И. Даль.
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