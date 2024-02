Легкие беспилотники протестируют в городе Иннополис

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ утвердило подготовленное Минэкономразвития России постановление об установлении экспериментального правового режима (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Иннополисе (Республика Татарстан). Этой уже восьмой ЭПР по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).

Эксперимент рассчитан на три года и предусматривает возможность применения БАС в составе с беспилотными воздушными судами (БВС)

с максимальной взлетной массой 30 кг и менее для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов на территории Иннополиса. Это первая программа экспериментального режима по городской аэромобильности.

«В настоящее время реализуется 10 экспериментальных правовых режимов по апробации беспилотных наземных и воздушных средств. При этом, по наземным беспилотникам пройдено уже более 3 миллиона километров, накоплен обширный опыт эксплуатации. В части беспилотных авиационных систем данный ЭПР – первый по тестированию именно в городской черте. При этом предусмотрена апробация не только дронов, но и специальной инфраструктуры для их использования – дронопортов», – рассказал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Он также отметил, что Иннополис – город, где не только разрабатывают новые технологии, но и уже есть беспилотный наземный транспорт: для перевозки пассажиров, роботизированная доставка, а теперь и беспилотные авиационные системы.

«Важной задачей является проверка совместимости всего технологического ландшафта беспилотных решений – и условия наукограда Иннополис являются одними из лучших для данных целей», – подчеркнул Владимир Волошин.

Директор по телекоммуникационным проектам компании-инициатора установления эксперимента ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» Максим Мысев считает, что выработка практического механизма городской аэромобильности обеспечит безопасную реализацию различных экономических видов деятельности с использованием БВС в условиях города.

«Для апробации механизма на практике предполагается использование реальных инновационных разработок, а не их образцов и прототипов. Это БВС мультироторного типа для аэрофотосъемки, перевозки грузов до 10 кг, дронопорты. Их согласованную работу обеспечит программно-аппаратный комплекс полетно-информационного обслуживания движения беспилотных воздушных судов. Его задача – обеспечение максимально безопасного движения БВС и бесшовной перевозки грузов», – рассказал Максим Мысев.

В реализации проекта будут участвовать 4 компании. Среди них: ООО «ЦОД БТС», ООО «РУСДРОНОПОРТ», ООО «КонверсАВИА Беспилотные Системы» и ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации».

Автономность полетов будет реализована при помощи сети автоматизированных терминалов базирования БВС – дронопортов. Они позволят автоматизировать операции взлета и посадки, подготовки к полету и послеполетного обслуживания. В рамках проекта также планируется протестировать цифровую платформу полетно-информационного обслуживания полетов БВС, которая в автоматизированном режиме обеспечит удаленную идентификацию, разрешение и координацию полетов БВС.

Реализация проекта позволит не только создать новый вид транспортного сервиса с применением БАС, распределенной сети дронопортов и цифровой платформы обслуживания полетов, но и повысить безопасность полетов, автономность и эффективность подготовки к ним и сократить сроки получения необходимых для полетов разрешений.

«ЭПР по эксплуатации БАС позволит развить и применить технологии аэрологистики, мониторинга темпов строительства, дистанционного зондирования земли. Среди ключевых участников эксперимента резидент особой экономической зоны «Иннополис» – ООО «Русдронопорт». Им уже запущено первое серийное отечественное производство дронопортов, состоящих из роботизированных станций базирования БВС под разные задачи», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Реализация эксперимента соответствует целям Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта «Беспилотные авиационные системы», курируемых Первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

