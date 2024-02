Иностранным студентам ГУУ расскажут о возможностях стажировок и трудоустройства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем иностранных обучающихся Государственного университета управления принять участие во встрече с представителями Московского экспортного центра по вопросам стажировок и трудоустройства.

Эксперты расскажут о возможностях прохождения стажировок для иностранных учащихся на предприятиях г. Москвы и трудоустройства в российских компаниях.

Все желающие смогут пройти анкетирование для подбора работодателей в рамках проекта Export Lab, направленного на развитие сотрудничество между иностранными студентами Университетов Москвы и компаниями города. В рамках проекта проводится организация практико-ориентированных стажировок для иностранных студентов на предприятиях города.

Участие в проекте Export Lab приняли уже более 100 студентов по более чем 30 направлениям подготовки. Программа помогает понять, как устроены технологические и организационные процессы в компаниях Москвы, получить первый опыт работы

Встреча состоится 29 февраля в 11:30 в ПА-21.

Ждем всех заинтересованных иностранных студентов ГУУ!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI