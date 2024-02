Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты Государственного университета управления из Алжира, Марокко, Кот-ди-Вуара, Индии приняли участие в первом международном форуме сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!», который «Единая Россия» провела в Москве 15-16 февраля 2024 года.

Для участия в нем прибыли представители ведущих политических сил из 60 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. На мероприятиях форума собрались порядка 400 делегатов.

Главной темой обсуждения стали вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.

В первый день форума прошли тематические сессии, посвященные политико-правовым и финансово-экономическим аспектам противостояния неоколониализму. Далее обсуждались вопросы деструктивного проявления неоколониализма в информационном пространстве и гуманитарной сфере.

Завершение дня было посвящено теме противоправного вмешательство извне в суверенные дела государств как одному из опаснейших проявлений неоколониализма, а также формам и методам международной общественнополитической консолидации в борьбе с современными практиками неоколониализма.

16 февраля состоялось торжественное открытие Форума, на котором присутствовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что участников форума объединяет заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества и его полноценному развитию.

Площадка Форума стала местом единения для международного общественно-политического движения ответственных сторонников борьбы с практиками неоколониализма.

Первое пленарное заседание было посвящено теме «Неоколониализм как главный вызов суверенному развитию стран мирового большинства», на котором выступили главы зарубежных делегаций из Камбоджи, Азербайджана, Зимбабве, Болгарии, Мьянмы, Алжира, Сербии, Венесуэлы, Ливана и Индии.

Затем глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров открыл второе пленарное заседание, посвященное консолидации общественно-политических сил в деле борьбы с современными практиками неоколониализма, во время которого также были выступления представителей зарубежных государств.

Форум ставил своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах. Политики иностранных государств поблагодарили «Единую Россию» за инициативу по проведению Форума, а также все участники форума подчеркнули важность противодействия неоколониализму.

