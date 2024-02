В Политехе завершено проектирование обтекателя паралёта для нового рекорда Фёдора Конюхова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Инженеры Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбПУ завершили проектирование обтекателя мотопараплана (паралёта) для арктической экспедиции Фёдора Конюхова. Летом этого года знаменитый путешественник отправится к Северному полюсу, где предпримет попытку установить сразу два новых мировых рекорда. Для достижения поставленных целей конструкция мотопараплана была существенно изменена. О подготовке к рекордному перелёту и уникальных технологических решениях при создании паралёта рассказали на конференции в пресс-центре ТАСС. В ней участвовали сам Фёдор Конюхов, пилот Игорь Потапкин, организаторы экспедиции и заместитель руководителя Инжинирингового центра (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ Андрей Иванов.

В начале июля Фёдор Конюхов с Игорем Потапкиным попытаются установить новый мировой рекорд по дальности полёта на двухместном мотопараплане в высоких широтах Арктики. Отправной точкой станет архипелаг Земля Франца-Иосифа, куда их доставит атомный ледокол «50 лет Победы». Отсюда путешественники начнут движение в сторону точки географического Северного полюса — 90 градусов северной широты. После взлёта им предстоит преодолеть более 600 км и приземлиться на льдину. Затем они развернут одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном Ледовитом океане, на которой предстоит прожить три недели.

«Сейчас идёт сложный и ответственный этап, — отметил Фёдор Конюхов. — Как сказал великий японский путешественник Наоми Уэмура, с экспедицией можно вернуться только тогда, когда её хорошо подготовишь. Мы достигнем Северного полюса, и дальше нам предстоит ожидать ледокол. Он идёт со скоростью около 20 км/ч, а мы будем лететь примерно 60 км/ч, то есть мы прилетим значительно раньше».

В 2022 году экипаж Конюхов-Потапкин совершил тренировочный полёт к вершине Земли. Паралёт поднимался в воздух с дрейфующей 100-метровой льдины, расположенной вдоль борта ледокола «50 лет Победы» на 85-м градусе северной широты. Это был первый в истории полёт на мотопараплане в высоких арктических широтах. Спустя три часа и 172 км в пути, пилоты совершили посадку на льдину. На основе полученного опыта были определены требования к конструкции летательного аппарата для использования в арктической зоне.

У паралёта мягкое крыло, он уникален по свойствам взлёта и посадки, может взлететь с небольшой площадки в 100 метров. Надо учесть, что летом лёд меняет свойства, покрывается водой, образуются лужи, трещины, которые надо объезжать. Взлетая с полной заправкой и максимальным весом, нужно не попасть в трещину. Это достаточно сложно сделать. Но самое страшное — это обледенение. В воздухе очень много влаги, и с этой проблемой сталкивались все, кто летал в зоне Арктики. То есть нужно будет постоянно менять эшелон, набирать высоту. Мы хотим установить рекорд дальности, пролетев порядка 900 километров, и сделать посадку. До нас никто не совершал таких посадок на паралёте — сверхлёгком летательном аппарате , — рассказал Игорь Потапкин.

Над модернизацией конструкции летательного аппарата для защиты пилотов от ветра и полярного холода работала команда инженеров ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг». В конце прошлого года паралёт доставили в Политех для выполнения 3D-сканирования с последующим формированием геометрической 3D-модели для дальнейшего проектирования обтекателя под заданные требования и ограничения.

Как подчеркнул Андрей Иванов, применение передовых цифровых технологий, новых материалов и уникальных компетенций позволило специалистам ПИШ СПбПУ решить непростую задачу — минимизировать сопротивление набегающего воздушного потока на конструкцию паралёта, сделав полёт более комфортным и безопасным для путешественников.

Благодаря использованию цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников CML-Bench®, которая обеспечила доступ ко многим передовым технологиям компьютерного инжиниринга, нам удалось добиться, чтобы вес готовой конструкции не превышал 20 кг — это в два раза меньше, чем предполагалось изначально. Разработаны два дополнительных топливных бака, по 75 литров каждый, в дополнение к основному баку двигателя, что позволит преодолевать значительно большую дистанцию. Баки, как и сам обтекатель, созданы из полимерных композитных материалов. Кроме того, нашим инженерам удалось существенно повысить жёсткость конструкции, что увеличивает безопасность при нештатной посадке , — отметил спикер.

Предварительные итоги проекта были озвучены во время визита Фёдора Конюхова в Передовую инженерную школу Политеха в январе 2024 года. Тогда же было подписано официальное соглашение о сотрудничестве в части выпуска рабочей конструкторской документации обтекателя паралёта под заданные характеристики с последующими консультациями и авторским надзором при производстве. Партнёром по производству выступает Средне-Невский судостроительный завод, обладающий большим опытом создания конструкций из композитных материалов. Андрей Иванов добавил, что уже к концу марта запланированы совместные лётные испытания модернизированного паралёта.

Фото: Артём Геодакян, ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI