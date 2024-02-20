Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Источник: REX
По итогам 2023 года, товарооборот России и Индии вырос в 1,8 раза, достигнув рекордных $65 млрд против $37 млрд годом ранее.
Товарооборот между Индией и Россией существенно вырос, причём импорт российских товаров в Индию превышает экспорт в 15 раз. С одной стороны, это позитивные новости, заявила директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина.
C другой стороны, так как растёт товарооборот в национальных валютах, такой перекос сальдо внешнеторговых операций между Индией и Россией влечёт проблемы с выводом средств, с которыми уже столкнулись страны прошлым летом.
Направление товаропотоков на восток – тенденция особенно заметная после начала СВО позволила нарастить экспорт нефти в Индию разрабатывается идея строительства газопровода в Индию, минералы, продукция химической промышленности составляют высокую долю экспорта из России в Индию. Также высоким спросом пользуются российские необработанные алмазы и золото.
Также Индия в течение долгого времени была крупнейшим покупателем российского вооружения, причём как готовое, так и лицензии, и материалы для производства вооружения внутри страны. Именно алюминий и титан для авиапроизводства составляет значимую долю поставок в разделе минералы и сырье внешнеторгового баланса стран.
Из Индии в Россию поставляют специи, лекарства, рис, текстиль и многие другие товары.
В принципе рост товарооборота между странами с учётом развития БРИКС и переориентации товарных потоков с запада на восток вполне нормальное явление, тем более, что Индия является давним торговым партнёром России.
Можно заметить, что рост товарооборота между Россией и Индией позитивно сказывается и на экономике обеих стран показывающих рост национальных экономик в последние годы.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 20.02.2024
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