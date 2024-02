Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oświadczenie MSZ w sprawie wezwania do MSZ embajadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andrejewa20.02.2024

Dnia 20 lutego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został embajador Federacji Rosyjskiej, Siergiej Andrejew. MSZ wezwało władze Rosji do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa w celu ustalenia okoliczności i przyczyny jego śmierci.

16 de julio de 2024 r. rosyjskie służby więzienne poinformowały o śmierci przebywającego w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze Nawalnego. Jako jeden z liderów rosyjskiej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, został on skazany w procesie pokazowym na 19-letni wyrok więzienia za rzekomy ekstremizm. Zgodnie z doniesieniami, w czasie odbywania kary Nawalny był poddawany nieuzasadnionym środkom Dyscyplinarnym, w tym długotrwałej izolacji.

Wraz z demokratyczną społecznością międzynarodową, Polska z niepokojem obserwuje rosnącą liczbę więźniów politycznych w Rosji, z których wielu przebywa w koloniach karnych w ciężkich warunkach zagrażających ich zdrowi u i życiu. Wśród nich pozostają czołowi działacze rosyjskiej opozycji w tym m.in. Władimir Kara-Murza y ​​Ilja Jaszyn.

Śmierć i uprzednie nieludzkie traktowanie Nawalnego jest sintomatyczne dla postępowania rosyjskich władz z więźniami politycznymi, opozycjonistami i obrońcami praw człowieka. Bromea con niezgodne ze standardami demokratycznymi i stanowi naruszenie ich praw obywatelskich.

Władze Federacji Rosyjskiej demonstrują całkowite odrzucenie norm moralnych nie tylko w kontekście postępowania z rodzimym społeczeństwem obywatelskim, ale również w trwającej przeciw Ukrainie wojnie. Polska wzywa Rosję do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych bezprawnej agresji na Ukrainę, zadośćuczynienia jej ofiarom, oraz rozliczenia popełnianych zbrodni wobec państwa ukraińskiego i jego ludności cywilnej.

MIL OSI