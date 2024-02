Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

125-летие Политехнического университета ознаменовалось торжествами, которые получили широкое освещение в средствах массовой информации. Также ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской неоднократно становился героем интервью.

О юбилее Политехнического университета рассказали более ста СМИ с общим охватом свыше 25 млн человек. Так, на канале «МИР» вышел десятиминутный спецрепортаж, посвящённый тому, как преемственность поколений и инновационные разработки стали главными приоритетами СПбПУ. О юбилейных мероприятиях, актуальных разработках и многом другом неоднократно рассказывал канал «Санкт-Петербург» . Также о торжествах сообщили «Первый канал – Санкт-Петербург» , ГТРК , НТВ , «Пятый канал» и другие СМИ.

Комплексную работу со средствами массовой информации мы ведём практически в круглосуточном режиме 365 дней в году. Открытые партнёрские отношения со СМИ позволяют нам рассказывать о великом Политехе на страницах городских и федеральных изданий, в эфире федеральных и петербургских телеканалов, в специализированной нишевой прессе, на радио и в крупнейших телеграм-каналах. Нередко для иллюстрации новостей редакции используют фото и видео, снятые сотрудниками нашего управления, что подтверждает их высокий профессиональный уровень. Перед юбилеем Политех, без преувеличения, прогремел в информационной повестке. Уверена, что это было бы невозможно без всего политехнического братства. Благодарю руководство вуза, всех преподавателей, сотрудников и студентов за отзывчивость на наши просьбы и участие в подготовке материалов для СМИ , — отметила начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова.

Юбилею Политеха посвятили целый выпуск «Вестника высшей школы», а это 16 полос! В газете «Поиск» вышло интервью с ректором Андреем Рудским, а также историческая справка о достижениях учёных вуза. В большом интервью «Российской газете» Андрей Иванович рассказал, как СПбПУ помогает в достижении страной технологического суверенитета. Газета «Известия» опубликовала материал о самых интересных разработках Политеха.

Кроме этого, в представительстве ТАСС в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция ректора СПбПУ, академика РАН Андрея Рудского, посвящённая главным проектам и событиям юбилейного года СПбПУ. Помимо ТАСС , об этом сообщили «Интерфакс» , «Радио России» , телеканал «78» и другие СМИ.

Также о Политехническом университете рассказали:

