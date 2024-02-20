Финансовые новости: 20.02.2024, 10-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A101MG4 (РоссетБ1Р2).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20.02.2024

10:25

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.02.2024, 10-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 99.86) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1045.12 руб., эквивалентно ставке 11.25 %) ценной бумаги RU000A101MG4 (РоссетБ1Р2).

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