Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Такой закон приняла Государственная Дума.

Для «включения» механизма нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений. Запрет может быть разным: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), по способу обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно). Человек сможет в любой момент отменить самозапрет, если действительно захочет получить кредит или заем. Запрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории гражданина соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет людям принять более взвешенное решение о необходимости получить кредит или заем. Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверять, есть ли в кредитной истории заемщика сведения о самозапрете. Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита. Если, несмотря на установленный запрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года — с этого момента заявление о самозапрете можно будет подать через портал «Госуслуги». Такая отсрочка нужна, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически донастроить «Госуслуги». МФЦ должны реализовать возможность самозапрета до 1 сентября 2025 года — к этому времени им необходимо подготовить системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений. Фото на превью: Andrii Yalanskyi / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI