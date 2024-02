С юбилеем, Политех! Праздничный Учёный совет завершился концертом

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 февраля заседание Учёного совета Политеха прошло в необычном формате и с небывалой торжественностью. Ведь оно посвящалось 125-летнему юбилею университета. Белый зал заполнили политехники и почётные гости, среди которых были: полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко, директор Государственного Эрмитажа, Почётный гражданин Санкт‑Петербурга Михаил Пиотровский, представители федеральных и региональных органов власти, субъектов федерации, крупных корпораций.

Первым на сцену поднялся Александр Гуцан. Он зачитал поздравление в адрес Политехнического университета от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

За прошедшее время многие поколения выпускников университета — выдающихся учёных, конструкторов, изобретателей — настоящих подвижников и новаторов, внесли огромный вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, промышленности, строительного, энергетического, оборонного комплексов. Сегодня, как и прежде, ваш вуз является одним из признанных лидеров подготовки инженерных, управленческих, научных кадров. Специалисты, закончившие легендарный Политех, обладают современными знаниями и трудятся в ключевых отраслях экономики, в сфере передовых технологий. Убеждён, что профессорско-преподавательский коллектив, студенты, аспиранты, выпускники и впредь будут беречь и приумножать замечательные традиции предшественников, своими успехами во славу России поддерживать высокий престиж родной alma mater , — говорилось в приветственном адресе главы государства.

Также Александр Гуцан от себя лично поздравил коллектив Политеха со знаменательной датой и ректора Андрея Рудского с днём рождения.

Александр Беглов вручил Благодарность губернатора Санкт-Петербурга коллективу университета, Почётную грамоту ректору Андрею Рудскому, благодарности — первому проректору СПбПУ Виталию Сергееву и руководителю дирекции культурных программ и молодёжного творчества Борису Кондину.

«Политех умеет заглядывать в будущее и работать на то, чтобы это будущее состоялось, — сказал глава города. — Это не просто мечты, не просто курсовые работы, научные исследования, кандидатские, докторские диссертации. Нет. Это конкретные дела. Сегодня совместно с президентом мы строим Санкт-Петербург как мегаполис XXI века. А для этого нужны талантливые, дерзкие, умные головы, хорошие преподаватели и, конечно, замечательные студенты. И всё это есть в Политехе. Я хочу отметить, что с Политехом всегда надёжно. Какая бы сложная техническая задача ни стояла перед городом, перед страной, Политех всегда найдёт для неё решение».

Ведущий торжества директор Дома учёных в Лесном Сергей Прохоров добавил, что в адрес Политеха пришли поздравления от Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, директора Службы Внешней разведки России Сергея Нарышкина, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Поздравительный адрес от секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева зачитал лавный советник аппарата Совета безопасности Российской Федерации Александр Шарапов.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выпускник Политехнического университета Денис Кравченко передал поздравления председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова, вручил Андрею Рудскому медаль Госдумы и адресованную коллективу Политеха Почётную грамоту ГД РФ. От себя Денис Кравченко пожелал преподавателям вуза здоровья и долгих лет, студентам и аспирантам — отличной учёбы, а родному Политеху — процветания на долгие годы.

Также Политеху прислал поздравление президент Российской академии наук Геннадий Красников. Видеопоздравление пришло от министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и ещё одно, самое неожиданное, прямо с Международной космической станции — от космонавтов Олега Кононенко, Олега Чуба и Константина Борисова.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко зачитал поздравительный адрес от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Новиков — от председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов поздравил Политехнический университет с юбилеем, а поздравительный адрес от Раиса Татарстана Рустама Минниханова озвучил его помощник Альберт Гильмутдинов.

В адрес Политеха также поступили поздравления от генерального директора государственной корпорации «Ростех», председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова, генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова. Заместитель председателя правления — начальник Департамента Газпрома Олег Аксютин зачитал приветственный адрес от председателя Правления Газпрома Алексея Миллера, а помощник президента Курчатовского института Павел Кашкаров — от президента Курчатовского института, председателя Наблюдательного совета Политеха Михаила Ковальчука.

В ответном слове Андрей Рудской поблагодарил всех поздравивших университет и напомнил гостям славную историю юбиляра.

Мы были всегда на пике востребованности нашим Отечеством. Мы пронесли через испытания и время наши передовые инженерные школы, инженерную мыслительную мощь, и сегодня Политех лидирует в воспитании и образовании инженерной элиты, инженерного спецназа России, который призван решать самые серьёзные задачи для России. А для нас сейчас нет ничего более важного, чем технологический суверенитет и безопасность страны. Слава вам, политехники. Виват Политеху Петра! — завершил своё выступление ректор университета.

А потом всё, что рассказал про историю Политеха Андрей Иванович, зрители увидели в музыкально-театральном спектакле. Первые студенты-политехники в форменных тужурках, комсомольцы, бойцы народного ополчения, стройотрядовцы, молодые инженеры… На сцене Белого зала сменяли друг друга юные актёры, музыканты, исполнители из студенческих объединений Политеха: молодёжного хора «Полигимния» под управлением выпускницы СПбПУ Анны Подгорновой, студии эстрадного вокала «Поливокс» (руководитель — заслуженная артистка России Ольга Ковалёва ), камерного хора под управлением Александры Макаровой, эстрадно-симфонического оркестра ( руководитель Дмитрий Мисюра , дирижёр — студент второго курса магистратуры Павел Жуков), Студенческого театра ( художественный руководитель Виктор Борисенко ).

Вёл концерт заслуженный артист России Алексей Емельянов. Музыкальные партии на органе исполнила лауреат международных конкурсов Ирина Розанова. Арией «Аве, Мария» очаровала слушателей солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Екатерина Савенкова. В роли чтеца выступил лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Владимир Садков.

Фотоархив

