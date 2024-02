Студенты НГУ стали участниками Зимней школы «Плавучего университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Группа студентов Геолого-геофизического факультета НГУ при поддержке научно-образовательного центра «Газпромнефть-НГУ» приняла участие в образовательной программе «Плавучий университет», которая прошла с 5 по 7 февраля.

В состав группы вошли студенты 3 курса ГГФ НГУ — Арина Горячева, Ралица Горова, Артем Хандаченко, Ирина Воронина, Кристина Райко, Марк Козманов, 4 курса — Иван Бойчук, Яна Бондарчук, Маргарита Голубева, Анастасия Карзова, Александр Фанкин и магистрант Владислав Корчуганов.

«Плавучий университет» — научно-образовательная программа для студентов в области морских наук, работающая по принципу «обучение через исследование». В рамках мероприятия студенты посещали лекции и мастер-классы. Площадки проведения находились в ведущих научных и образовательных организациях России.

Обучение ежегодно проходит в формате цикла, а студенты проходят многоэтапный конкурсный отбор, в котором активно участвуют будущие научные руководители, поэтому у студентов есть отличная возможность найти подходящий для себя научный коллектив.

— Это было невероятное путешествие, полное увлекательных лекций, интересных дискуссий и мастер-классов. Мы изучали различные аспекты современной науки об океане под руководством опытных преподавателей. Больше всего мне были интересны лекции о георадарных исследованиях на акваториях, а также о подводной робототехнике. Это очень полезные знания! На мастер-классах мы в основном занимались обработкой и интерпретацией морских сейсмических данных. Было действительно много новых идей и перспектив, которые помогли мне иначе посмотреть на эту поразительную стихию.

Помимо обучения мы с ребятами также проводили время в кругу единомышленников, знакомились, обменивались опытом и просто наслаждались общением. Зимняя школа стала для меня не только возможностью углубить знания, но и найти новых друзей и наставников. Я получила массу вдохновения и мотивации для саморазвития. А ещё каждый офлайн-участник получил сертификат о прохождении программы для дальнейшего отбора в морские экспедиции.

Если у вас есть возможность принять участие в подобных мероприятиях, обязательно воспользуйтесь этим! Спасибо всем, кто сделал это возможным, — рассказала одна из участниц программы, студентка 3 курса ГГФ НГУ Кристина Райко.

