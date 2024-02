СПбГУ налаживает сотрудничество с Танзанией | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

С приветственным словом к гостям обратился проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин. Он отметил, что Санкт‑Петербургский университет является одним из ведущих мировых центров, уделяющих особое внимание изучению Африканского континента, его отдельных стран и национальных языков. «СПбГУ на протяжении десятилетий занимается африканским направлением. Наши специалисты и ученые становятся признанными экспертами в этой области. Поэтому важно развивать контакты с вашими образовательными организациями и научно‑исследовательскими центрами, поддерживать и эффективно использовать потенциал Санкт‑Петербургского университета», — сообщил Сергей Андрюшин.

Проректор также подчеркнул, что Университет заинтересован в развитии образовательного и культурного сотрудничества, которые будут способствовать укреплению дружественных и партнерских отношений между студенческим и научным сообществом России и Танзании. «Надеюсь, что нам удастся установить перспективное партнерство с университетами Танзании, а также продолжать развивать Центр открытого образования, чтобы в дальнейшем создать филиал Санкт‑Петербургского университета на территории Танзании, где мы будем готовить высококвалифицированные кадры как в интересах экономики вашей страны, так и в интересах российско‑танзанийского сотрудничества», — отметил Сергей Андрюшин.

С 2021 года Санкт‑Петербургский университет в рамках деятельности Центра языкового тестирования СПбГУ реализует работу по активному распространению русского языка в Африке. Университет проводит бесплатные дистанционные курсы русского языка в Зимбабве, Кении, ЮАР, Алжире, Нигере и Танзании. При поддержке Министерства Просвещения РФ танзанийской некоммерческой организацией TASACI совместно с СПбГУ был организован Центр открытого образования и обучения русскому языку, призванный улучшить отношения и коммуникацию между народами дружественных стран.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Фредрик Ибрахим Кибута рассказал о необходимости популяризации государственного языка Танзании в России, чтобы не только способствовать лучшему взаимопониманию между двумя народами, но и открыть новые возможности для сотрудничества в области экономики, туризма и культуры. Дипломат поделился статистическими данными, согласно которым суахили преподается только в пяти российских университетах, и центром африканских исследований среди них признается СПбГУ. «Мы благодарны Санкт-Петербургскому университету за обучение студентов нашему языку. Суахили преподавался у вас с 1934 года, с тех времен, когда Танзания еще была колониальной, зависимой территорией», — подчеркнул Фредрик Ибрахим Кибута. Посол добавил, что суахили является не только языком, но и символом богатой и разнообразной культуры Восточной Африки.

Язык — это явление культуры, это визитная карточка нации, поэтому нам важно укреплять культурные и образовательные связи между странами и распространять национальное знание посредством языка. Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенной Республики Танзания в РФ Фредрик Ибрахим Кибута

Кроме того, в ходе встречи также обсуждался вопрос подготовки квалифицированных кадров со знанием языка, которые будут развивать область торговли в Танзании. Посол выразил свою заинтересованность в привлечении российских студентов и выпускников, изучающих суахили, к развитию бизнес‑сферы африканского государства и отметил, что это выведет как специалиста, так и страну на новый экономический уровень. «Хочется отметить, что человек, знающий язык, получает много возможностей применить его в разных отраслях: разговаривать, жить и работать в Танзании», — рассказал Фредрик Ибрахим Кибута.

© СПбГУ

Несмотря на общий характер визита иностранные коллеги преподнесли в дар кафедре африканистики СПбГУ книги, посвященные национальному языку: словарь‑справочник для преподавателей, руководство по обучению суахили и учебники для самостоятельного изучения языка. Гости отметили, что подобный подарок станет стимулом для развития отношений.

В завершении обе стороны согласились с важностью продолжения налаживания научно‑образовательного контакта. Представители танзанийского посольства высказали готовность оказать всяческую поддержку Санкт-Петербургскому университету. В свою очередь проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин выразил уверенность, что текущая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Танзании не станет единственной, и партнеры будут также встречаться со студентами, которые не только изучают суахили, но и интересуются Африкой, континентом, культурой.

