СПбГАСУ продолжает помогать библиотекам новых регионов

Научно-техническая библиотека СПбГАСУ продолжает оказывать поддержку в восстановлении фондов библиотек Мариуполя. 12 февраля в Приазовский государственный технический университет (ПГТУ) было передано около 500 экземпляров специализированной литературы по архитектуре, строительству, транспорту и другим востребованным техническим направлениям. В первый раз передача книг для библиотек Мариуполя состоялась 1 ноября 2022 г.

Кроме того, совместно с Комитетом Ленинградской области по транспорту СПбГАСУ организовал передачу литературы для библиотечного фонда города Енакиево.

