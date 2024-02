«Роснефть» – это в первую очередь люди». На выставке «Россия» состоялась презентация социальных проектов Компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тематический день «Люди – главный приоритет «Роснефти» прошел во вторник в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. В ходе мероприятия состоялся деловой завтрак, в ходе которого трудовые коллективы Компании обменялись опытом и презентовали социальные проекты.

Мероприятие, приуроченное к Году семьи, прошло в рамках Дня энергетики Форума национальных достижений, проводимого на Международной выставке-форуме «Россия».

В тематическом дне приняли участие вице-президент по кадровым и социальным вопросам – директор Департамента кадров «Роснефти» Наталия Минчева, представители нескольких трудовых династий, ветераны предприятий, а также молодые специалисты – победители конкурса «Лучший по профессии».

«Можно много говорить о высоких результатах и достижениях Компании, но основное достижение «Роснефти» – это, в первую очередь, люди», – сказала Наталия Минчева, открывая тематический день. «Не было бы всех наших достижений, если бы у нас не работала наша большая, огромная, дружная, такая разная семья «Роснефти», которая обеспечивает колоссальные достижения и реализует интересные проекты», – отметила она.

Вице-президент отметила, что на предприятиях Компании в настоящее время работает более 360 тысяч человек. При этом востребовано около 500 профессий.

Главный актив «Роснефти» – это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу. Кадровая политика Компании направлена на обеспечение постоянного притока в «Роснефть» профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.

В рамках сессии «Роснефть – моя семья» гости экспозиции смогли познакомиться с историей двух трудовых династий Компании – Чесноковых и Миракьян. Представители этих семей многие годы работают на ключевых предприятиях Компании – АО «Самаранефтегаз» и Ангарский завод полимеров, соответственно.

Общий стаж трудовой деятельности семьи Чесноковых составляет более 157 лет. А ее родоначальник – Павел Дмитриевич, воевал на Карельском и Ленинградских фронтах автоматчиком. Дважды был ранен, за проявленную храбрость был представлен к правительственной награде – ордену «Красная звезда». В семье – представители различных профессий: нефтедобытчик и геолог, бухгалтер и сотрудник кадровой службы, бурильщик и супервайзер.

Трудовой стаж династии Миракьян составляет более 150 лет. Родоначальники – Юрий и Наталья более 40 лет обеспечивали надёжное бесперебойное энергоснабжение производственных объектов предприятий «Роснефти» – Ангарского завода полимеров и Ангарской нефтехимической компании, внедряя рационализаторские предложения, передавая накопленные опыт и знания молодым коллегам. Сегодня, следуя примеру старшего поколения, дети продолжают дело родителей.

Семейные трудовые династии – опора и гордость «Роснефти». В них опыт, навыки и мастерство передаются из поколения в поколение. На предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий, общий стаж которых превышает 7,5 тыс. лет. В рамках Года семьи в России, старт которому в январе на ВДНХ дал президент РФ Владимир Путин, трудовые династии Компании принимают активное участие в мероприятиях выставки «Россия».

В ходе тематического дня в павильоне «Роснефти» также состоялись презентации корпоративных проектов «Лучший по профессии», «Дети – наше будущее» и «С заботой о людях».

Творческие коллективы Компании исполнили музыкальные и вокальные номера, представили зрителям мюзикл о нефтедобыче.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

