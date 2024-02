«Роснефть» на ВДНХ презентовала экологические атласы

Source: MIL-OSI Russian Language News

20 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла презентация экологических атласов, подготовленных «Роснефтью» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Издания содержат в себе результаты многолетних научно-исследовательских работ Компании.

«Роснефть» уделяет большое внимание вопросам экологии и сохранения природы. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны.

В ходе тематического мероприятия представители Компании рассказали гостям павильона о подготовке научных изданий. С 2016 года «Роснефть» выпустила уже более 10 книг, среди которых: «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море». В 2019 году «Роснефть» подготовила уникальный атлас «Российская Арктика. Пространство, время, ресурсы», который объединил сведения, полученные в результате научной деятельности Компании в Арктике, а в прошлом году презентовала научно-популярную книгу «Открывая Арктику заново».

В атласах представлены актуальные данные по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, а также по распространению морских млекопитающих и птиц. Публикации сопровождают уникальные художественные иллюстрации, фотографии и карты. Издания доступны всем желающим в электронном виде на сайте «Роснефти».

В связи с тем, что 19 февраля в России отмечался День орнитолога – профессиональный праздник по изучению птиц, особое внимание на презентации уделили атласу «Морские птицы Российской Арктики».

Издание знакомит читателей с видами морских птиц и приморских местообитаний Арктики и содержит описание 62-х видов, распространенных от Белого до Чукотского морей, а также обобщенный очерк о редкозалетных птицах. Отдельная глава посвящена белой чайке – редкой птице, занесенной в Красную книгу РФ. С 2020 года в рамках комплексной программы «Роснефти» по сохранению ключевых видов-биоиндикаторов арктических экосистем велись работы по исследованию популяции белой чайки в труднодоступных заполярных районах.

Во вторник посетители павильона «Роснефти» могли послушать познавательную лекцию на тему «Экология Арктики с высоты полета белой чайки» от ведущего научного сотрудника Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Марии Гаврило. Она также представила образовательной курс научно-популярных лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики», подготовленный при поддержке «Роснефти». Курс доступен всем желающим на образовательной площадке «Лекториум».

Компания уделяет значительное внимание охране и изучению птиц, проводит масштабные научные исследования, её дочерние предприятия реализуют различные акции и грантовые программы.

На 2024-2027 года «Роснефть» наметила проведение нового этапа исследований арктических экосистем. На этот раз фокус внимания Компании смещается на север Красноярского края: в числе прочего, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива, прилегающей акватории Карского моря и национального заказника «Бреховские острова». Это позволит разработать меры по защите наиболее важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц: белоклювой гагары, орлана-белохвоста, сапсана, малого лебедя, краснозобой казарки и пискульки. Также в заказнике в период гнездования будут проводиться наблюдения на лодочных маршрутах.

Помимо этого, сотрудники Комсомольского НПЗ и заповедника «Заповедное Приамурье» запустили совместный природоохранный проект «Под сильным крылом», целью которого является сохранение и восстановление популяции краснокнижного белоплечего орлана. Это одна из самых крупных птиц в мире, которая гнездится только на Дальнем Востоке России. В рамках проекта экологи прошли десятки километров по рекам Амур и Горин, чтобы определить места гнездования орлана и организовать дальнейшее наблюдение с помощью современных фотофиксирующих устройств, приобретенных в рамках грантовой программы.

Над сохранением биоразнообразия Тюменской области работают «РН-Уватнефтегаз» совместно с Тюменским государственным университетом. Их совместный грантовый проект нацелен на изучение и мониторинг популяций редких и охраняемых видов птиц, которые включены в Красные книги страны. Экологи провели маршрутные исследования в долине реки Иртыш, где фиксировали визуальные встречи птиц, их голоса и гнезда. На основании полученных данных проведена оценка количества пернатых и разработан перечень мер по снижению влияния на их популяции.

«РН-Ванкор» (оператор флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл») организовала научную экспедицию в Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края, в ходе которой ученые изучали популяции диких гусей, в том числе занесенных в Красную книгу РФ. Большой объем собранных в ходе полевых работ данных позволит составить представление об актуальном состоянии популяции и местах гнездования гусеобразных видов.

Самарская группа предприятий «Роснефти» («Самаранефтегаз», Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания и Новокуйбышевский завод масел и присадок) помогают Национальному парку «Самарская лука» изучать орлана-белохвоста. Это пернатое питается преимущественно рыбой и водными млекопитающими и встречается возле плотины Жигулевской ГЭС, где поверхность Волги не замерзает даже в сильные морозы. Однако, по имеющимся данным, общая численность вида в регионе не превышает 200 особей. Орланы гнездятся в труднодоступных для человека местностях, что затрудняет точный подсчет. Поэтому охранять нужно не только самих птиц, но и участки, где они выводят потомство. Экологи изучат состояние популяции орлана-белохвоста и дадут рекомендации по увеличению ее численности.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

20 Февраля 2024 г.

