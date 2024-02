При поддержке «Башнефти» в пригороде Уфы открылась новая поликлиника

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пригороде Уфы состоялось открытие современной поликлиники, построенной при поддержке «Башнефти» (входит в состав «Роснефти») в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан. Новое лечебно-профилактическое учреждение сможет ежедневно принимать 320 жителей и рассчитано на обслуживание 12 тысяч человек из трех близлежащих населенных пунктов.

Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием для обследования и оказания первичной медицинской помощи взрослым, детям, в том числе младенцам. В новом трехэтажном здании площадью более 4,8 тыс. м2 расположились кабинеты специалистов 12 направлений. Также оборудованы современные физиотерапевтические кабинеты и дневной стационар. Медучреждение будет работать 12 часов в сутки в две смены.

Компания «Роснефть» следуя принципам социальной ответственности, традиционно уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Сфера медицины – одно из ключевых направлений.

За последние пять лет в Башкирии при поддержке Компании построено и реконструировано более 45 медицинских объектов. Так, в Уфе успешно работает нейростудия, открытая на базе центра абилитации «Любимый малыш». Центр помогает в организации комплексного лечения детей из групп риска, попавших после рождения в отделения реанимации и интенсивной терапии. Лечение в центре направлено на предотвращение развития различных патологий и инвалидности.

В селе Верхнеяркеево Илишевского района также при поддержке башкирских нефтяников построен медицинский комплекс на 500 посещений в день. Учреждение позволило существенно повысить качество и расширить спектр медицинских услуг, предоставляемых населению района.

В микрорайоне «Южный» Уфы после капитального ремонта открылся филиал Детской поликлиники №2, рассчитанной на 250 посещений в день. До реконструкции поликлиники, родителям приходилось обращаться в медицинские учреждения, расположенные в других районах города, что создавало большие неудобства. Благодаря помощи «Башнефти» помещение медучреждения было полностью достроено и подготовлено для приема маленьких пациентов.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), оборудованный современной медтехникой, открылся в селе Старые Турбаслы. Здесь обслуживают около двух тысяч жителей из соседних населенных пунктов. Все помещения медучреждения приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями. Для организации круглосуточной медицинской помощи в здании ФАП предусмотрен жилой модуль для дежурного медперсонала. А для жителей двух сел Дуванского района распахнули свои двери современные поликлиники модульного типа.

В селе Петровское Ишимбайского района после капитального ремонта заработала сельская участковая больница, построенная при поддержке «Башнефти». Медучреждение обслуживает порядка 5 тысяч человек, проживающих в девяти окрестных населенных пунктах. Открытие больницы позволило сделать медицинскую помощь оперативной и доступной для сельских жителей.

Справка: АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и ПАО «НК «Роснефть» были реализованы проекты по строительству и реконструкции социальных, спортивных объектов, системы водоснабжения и водоотведения, благоустройству парков, скверов, дорог в районах и городах, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности жителей Республики. За последние пять лет башкирские нефтяники профинансировали строительство и реконструкцию более 300 социально значимых объектов.

