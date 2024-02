Прайм: Николай Кузнецов объяснил, почему одна из слабых валют не рухнула к доллару

Source: MIL-OSI Russian Language News

Неожиданные результаты исследования независимой консалтинговой компании Creative Planning, свидетельствующие, что армянский драм стал одной из двух валют, которые смогли удержаться к доллару в последние 10 лет, объяснил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Он напомнил, что драм долго был девальвирован к доллару. Переломный момент для него начался в начале марта 2022 года. И «повинен» в этом наш российский капитал. Армения была выбрана нашими гражданами и как место жительства (по данным Министерства экономики Армении в 2022 году в страну приехало 108-110 тысяч россиян), и как место для релокации бизнеса (в том же 2022 году граждане России открыли в Армении 7328 различных бизнес-субъектов).

Все эти люди и бизнесы создали мощнейший денежный поток (около полумиллиарда долларов США ежеквартально), который естественным образом поддержал и экономику страны, и ее национальную валюту (в 2022 году приток денежных переводов из России обеспечил 18,4% ВВП Армении). В итоге армянский драм к концу года вырос к доллару США более чем на 22% (до 393,73 драма за 1 доллар).

Сегодня драм сохраняет поддержку за счет внешних денежных потоков. И эта поддержка настолько существенна, что даже армяно-азербайджанский военный конфликт не смог сильно поколебать драм. В августе 2023 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Армении с уровня «B+» до «BB-». При этом в сообщении агентства говорится, что оно ожидает «относительно высокий рост ВВП» страны в течение следующих нескольких лет.

Однако заменить в международных расчетах китайский юань драм вряд ли сможет — доля Армении в мировой экономике в 20022 году не превышала 0,03%, а дневной оборот валюты на торгах в несколько тысяч раз ниже, чем юаня или доллара. Но если армянские банки смогут обеспечить стабильность денежных транзакций, драм может сыграть роль средства расчетов малого и среднего бизнеса с контрагентами в ЕС, а также как еще одна возможность для граждан защитить свои накопления от девальвации (еще одна валюта для диверсификации сбережений).

Вторая стабильная к доллару валюта — швейцарский франк. С ней все понятно: она славится своей силой, традициями надежности и накопленными значительными финансовыми резервами Швейцарии. Франк защищен от европейского долгового кризиса, а ЦБ Швейцарии проводит независимую денежную политику, заключил Кузнецов.

