Политех — чемпион Санкт-Петербурга. Второй год подряд!

В стенах нашего университета прошла торжественная церемония награждения по итогам городских студенческих соревнований в 2023 году. По их результатам Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 1 место в абсолютном зачёте и повторил прошлогодний результат. На втором месте расположился НГУ им. П. Ф. Лесгафта, «бронза» досталась Горному университету. Также СПбПУ занял 1 место в общекомандном первенстве по контингенту обучающихся свыше десяти тысяч студентов.

В четверг в Белом зале собрались представители университетов Санкт-Петербурга, а также наши спортсмены, которые внесли вклад в общий успех СПбПУ. Программа церемонии началась с экскурсии в музей Политеха, где на временной экспозиции представлены спортивные награды спортсменов времен СССР. Своим выступлением зрителей порадовал хор «Полигимния». А также финалистки конкурса «Звезда Политеха» Екатерина Авдошина и Екатерина Рослякова, которые выступили совместно с участницей сборной команды по художественной гимнастике Александрой Стрелецкой.

В 2023 году комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга провёл студенческие соревнования по 79 спортивным дисциплинам в рамках городско студенческой спортивной лиги. В них приняли участие 63 образовательные организации высшего образования, расположенные на территории города. Первое место в соревнованиях заняли сборные команды Политеха по футболу, хоккею, спортивному ориентированию (кросс-классика), бильярду (пул-8), флорболу и шашкам (стоклеточным).

Серебро у девушек-политехников из сборных по баскетболу, баскетболу 3×3 и боксу, а также сборных по плаванию, волейболу, спортивному ориентированию (лыжная гонка-классика), тхэквондо ВТФ, легкой атлетике (весенний легкоатлетический кросс), автомобильному спорту, мини-водному поло, городошному и горнолыжному спорту.

Третье место заняли наши сборные команды по следующим видам спорта: гандбол, теннис, художественная гимнастика, каратэ ВКФ, самбо, дзюдо, спортивная борьба (греко-римская), гиревой спорт, пауэрлифтинг и шашки (русские).

Также спортсмены университета приняли участие в соревнованиях под эгидой 15 всероссийских студенческих спортивных лиг, что принесло в копилку Политеха максимальное количество очков!

