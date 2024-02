«Политеху 125, а я буду сидеть дома?» Для наших друзей нет преград

Source: MIL-OSI Russian Language News

Среди почти шести тысяч выпускников, посетивших Политех накануне его 125-летия, были и те, кто приходит в альма-матер не только в юбилейные даты, а значительно чаще. Это послы и благотворители университета. Они собрались в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех».

«Это трогательная и важная для нас встреча, — приветствовал гостей ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Университет славится не только достижениями, но и контактами с выпускниками, он может рассчитывать на сообщество политехников во всём мире. Еще один параметр, определяющий популярность университета, это эндаумент-фонд, который растёт с вашей помощью. Поклон вам, что вы не забываете альма-матер, и благотворители показывают себя зрелыми гражданами России».

Затем Андрей Иванович вручил награды самым неравнодушным друзьям Политеха. По итогам 2023 года за многолетнее сотрудничество с университетом и содействие развитию фонда целевого капитала благодарности и памятные медали получили: старший вице-президент Банка ВТБ, член Наблюдательного совета СПбПУ Юрий Левченко, компания «Софт-Импакт», «Петербургский социальный коммерческий банк».

Председатель ассоциации выпускников Политехнического университета в Марокко Омар Сабри стал обладателем знака «Почётный выпускник», благодарности и памятной медали. Также знаками «Почётный выпускник» удостоены руководитель клуба выпускников в Эквадоре Омер Дельгадо и председатель польской ассоциации выпускников санкт-петербургских вузов Франтишек Свитала. Пан Свитала в свою очередь подарил Андрею Рудскому красочную плакету с пожеланием Политеху продвигаться вперёд в международных рейтингах.

Франтишек Свитала сказал, что сделал всё возможное, чтобы приехать на юбилей: Как можно пропустить такое событие? Политеху 125 лет, а я буду сидеть дома? Я был в аспирантуре в 1983 году, получил хорошее образование. Учителя мои — Юрий Сергеевич Васильев и Михаил Петрович Фёдоров —были очень требовательны, но, с другой стороны, позволили создать очень хороший фундамент для дальнейшей работы .

Памятные медали, именные пропуска и серебряные значки 125-летия университета получили самые активные послы Политеха: начальник бюро подготовки производства отдела главного технолога акционерного общества «Кронштадтский морской завод» Дмитрий Гомонов; ведущий инженер-конструктор компании «Титан-проект» Николай Соколов; руководитель отдела по автоматизации процессов Департамента информационных систем компании «БорисХоф Холдинг» Руслан Талипов; руководитель отдела внедрения компании Fast Bit Владислав Шулика.

Серебряные значки 125-летия получили также: руководитель группы надежности паровых турбин Акционерного Общества «Силовые Машины» Ульяна Будина; руководитель отдела развития и трансфера технологий компании «Лазерный Центр» Илья Грошев; исполнительный директор Благотворительного фонда развития образования, науки и культуры «Политех» Вячеслав Жигалов, управляющий директор Управления розничных продаж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Департамента розничного бизнеса Банка ВТБ Кристина Михайлова; начальник сектора систем вентиляции, кондиционирования, контрольно-измерительных приборов и автоматики Отдела эксплуатации Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа Кирилл Тамбовцев.

Ректор Политеха, в свою очередь, удостоился награды от сообщества послов Политеха. За солидный вклад в Фонд целевого капитала развития университета ему вручили благодарность и памятную медаль.

За содействие развитию сообщества выпускников Андрей Рудской вручил благодарности университета членам координационного совета Ассоциации «Выпускники и друзья Санкт-Петербургского политехнического университета»: исполнительному директору ассоциации Василию Марфину, профессору Высшей школы транспорта Института машиностроения, материалов и транспорта Александру Ащеулову (обладателю знака «За заслуги»), заместителю генерального директора по науке и развитию акционерного общества «НПО Спецматериалы» Андрею Михайлину, члену Совета директоров Акционерного общества «Петербургский социальный коммерческий банк» Константину Музыке.

Кстати, десять лет назад была написана Декларация политехников. Её соавторы: Андрей Ащеулов, Екатерина Гаева, Наталья Ермакова, Алексей Козко, Виктор Лавров, Валерий Левенцов, Константин Швецов также удостоились благодарностей.

Василий Марфин рассказал о пути, пройденном Ассоциацией «Выпускники и друзья Санкт-Петербургского политехнического университета», и подытожил: Этап становления системного взаимопонимания и взаимодействия университета и выпускников можно считать завершённым. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто душевно и материально в этом участвовал .

После чего Василий Марфин представил нового директора Ассоциации — проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максима Пашоликова.

Максим Александрович коротко рассказал гостям о мероприятиях и проектах юбилейного года, о развитии Фонда целевого капитала вуза, анонсировал новый проект управления по молодёжной политике «Наставничество».

На праздничном собрании послов и благотворителей университета присутствовали представители командования тяжёлого атомного ракетного крейсера ВМФ России «Пётр Великий» — подшефного корабля Политеха. И после официальной части моряки крейсера поздравили политехников небольшим концертом.

