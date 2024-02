ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» вошла в первую группу вузов по распределению грантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 февраля подведены итоги заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ (ПИШ). На нем были заслушаны годовые отчёты вузов — участников первой волны проекта. В делегацию ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» вошли ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской, президент АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом») Наталья Никипелова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, заместитель руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский, директор Центра дополнительного профессионального образования ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Сергей Салкуцан.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» является одной из 42 инициатив Правительства РФ в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Его цель — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить стране достижение технологического суверенитета.

Президент России Владимир Путин поддержал продление проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года. Общий объём софинансирования до 2026 года составит порядка 60 млрд рублей. На сегодняшний день в стране функционируют 30 передовых инженерных школ в 15 регионах России. С учётом популярности программы среди регионов и индустриальных партнеров решением председателя Правительства программа была расширена и отобраны еще 20 таких школ. Они начнут работать уже с нового учебного года. Таким образом, вся система передовых инженерных школ охватит 50 вузов в 23 российских регионах , — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

16 февраля во время встречи со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области Президент России Владимир Путин поддержал идею продлить реализацию проекта по созданию передовых инженерных школ до 2030 года, отметив, что общий объем софинансирования до 2026 года составит порядка 60 млрд рублей.

Заседание Совета прошло под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. Полтора года назад были запущены передовые школы первой волны и сегодня можно оценить их работу в динамике, подчеркнул министр.

Первое, что важно отметить, — это, конечно, совершенно другой уровень вовлеченности бизнеса. Сейчас в проекте более 160 технологических компаний, и, уверен, их количество будет только расти. За прошлый год софинансирование со стороны реального сектора составило 13,5 млрд рублей, это более чем в два раза превышает сумму вложений 2022-го. Увеличивается и финансирование со стороны государства, на этот год школам первой волны выделено 12,6 млрд — на 2,5 млрд больше, чем в прошлом году. Все это говорит о заинтересованности и высочайшем доверии со стороны государства и бизнеса, его нужно не просто оправдать, а показать самые высокие результаты , — сказал Валерий Николаевич.

Передовые инженерные школы распределены на три группы, внутри каждой произошли ротации. Программы развития школ оценивались Советом по грантам по ряду критериев, среди которых: амбициозность целей и результаты их реализации (в том числе соответствие Стратегии научно-технологического развития России), работа с высокотехнологичными компаниями и объём средств, которые предприятия вложили в школу.

ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» сохранила лидерские позиции и, как и годом ранее , вошла в первую группу. Количество университетов в первой группе увеличилось с 4 до 6, при этом возросло и государственное финансирование. На 2024 год им выделено по 634,5 млн рублей каждой, тогда как в 2023 году четырем инженерным школам было распределено по 514 млн рублей каждой.

Состав первой группы:

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

Национальный исследовательский университет ИТМО;

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (переместился из второй группы);

Самарский государственный медицинский университет (переместился из второй группы);

Казанский (Приволжский) федеральный университет (переместился из второй группы);

Южный федеральный университет (переместился из третьей группы).

Во второй группе также изменилось количество университетов — с 20 до 17, увеличено их финансирование. Сюда переместились 5 участников из третьей группы, два вуза — из первой. В этом году каждой школе выделено по 427,7 млн рублей (в минувшем году выделялось по 348,2 млн).

Третья группа сформирована из университетов, ранее находившихся во второй. Финансирование семи школ составит 220,9 млн рублей каждая (годом ранее третьей группе выделялось по 182,4 млн).

По итогам заседания Совета выделены ключевые результаты федерального проекта за 2023 год.

Количество студентов 30 передовых инженерных школ превысило 6 тысяч человек.

По программам дополнительного профессионального образования обучение прошли более 7,4 тысяч инженеров.

Повысили квалификацию и/или прошли профессиональную переподготовку свыше 7,6 тысяч преподавателей и управленцев.

Партнерами проекта выступают 160 высокотехнологичных компаний. Планируется, что к концу 2024 года их число увеличится до 290.

На базе 30 школ создано более 160 специальных образовательных пространств.

Более 22 тысяч школьников приняли участие в деятельности инженерных школ и различных профильных мероприятиях.

В том числе были организованы проектные школы и экскурсии, проведены образовательные интенсивы и олимпиады — всего порядка 30 инициатив. Вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний ребята смогли поработать над различными инженерными проектами, а также поучаствовать в научно-технических исследованиях.

Подробный отчет о работе ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» был представлен в первый день заседания Совета . В 2023 году специалисты Политеха выполнили все заявленные показатели более, чем на 100%. Обучение прошли 2209 человек. 26 студентов прошли стажировки на предприятиях-партнерах ПИШ, более половины выпускников трудоустроены на предприятиях-партнерах ПИШ, остальные — в высокотехнологичной промышленности и в ПИШ «Цифровой инжиниринг». С момента старта программы ПИШ СПбПУ реализовала более 50 проектов с 22 индустриальными партнерами, общий объем выполненных НИОКР составил 670 млн. рублей.

На заседании Совета также были представлены планы работы на текущий год. Так, в 2024 году ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» проводит набор на 6 новых программ магистратуры, разработанных совместно с индустриальными партнерами: АО «ТВЭЛ», АО «ЦКБМ», АО «АСЭ», АО «НИКИЭТ», ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, ИЯФ им. Будкера (ГК «Росатом»), АО «ОДК» (ГК «Ростех»), ПАО «Газпром нефть», СПб ГУП «Горэлектротранс», компания «Брусника». Таким образом, общее число технологических магистратур Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» с нового учебного года достигнет 12 с общим числом бюджетных мест — 123.

В первом квартале 2024 года в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» планируется открыть интерактивный комплекс опережающей подготовки инженерных кадров, а также научно-образовательные пространства: интерактивный комплекс «Передовые цифровые технологии в двигателестроении» (в партнерстве с АО «ОДК»); демонстрационный стенд авиационного двигателя с системой контроля (в партнерстве с АО «ОДК-Климов») и научно-технологическое образовательное пространство CML—Bench®.

Также в 2024 году планируется открытие лаборатории «Основное оборудование химико-технологических и энергетических систем нового поколения» для Центрального конструкторского бюро машиностроения (АО «ЦКБМ», ГК «Росатом») и 3 студенческих конструкторских бюро: совместно с АО «Силовые машины», АО «Атомэнергопроект» и еще одно — по тематике БАС.

ПИШ СПбПУ продолжит выполнять заказы высокотехнологичных компаний. Так, уже на 15 февраля 2024 заключено и реализуется более 25 договоров на сумму 325 млн руб. в интересах предприятий ГК «Росатом», ПАО «Газпром нефть», АО «Силовые машины», ПАО «Северсталь», АО «ОДК» и ПАО «ОДК-Сатурн» (входят в ГК «Ростех») и др.

Кроме того, в 2024 году сотрудники ПИШ «Цифровой инжиниринг» реализуют ряд проектов по заказу знаменитого путешественника Федора Конюхова: разработка конструкции гондолы воздушного шара для полета через всю Россию от Мурманской области до Чукотки, проектирование обтекателя для мотопараплана для рекордного полета к Северному полюсу и др.

Передовые инженерные школы созданы в июне 2022 года на базе 30 университетов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 1315-р проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков вошел в состав Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. Во избежание конфликта интересов Алексей Иванович не принимал участия в представлении и оценке результатов развития Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, руководителем которой он является.

