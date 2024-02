ПИШ НГУ вошла в десятку лучших реализованных проектов Передовых инженерных школ по итогам 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 19 февраля в Москве под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова прошло заседание Совета по грантам для Передовых инженерных школ. Экспертная комиссия обсудила результаты реализации проекта в 2023 году. 30 университетов представили свои результаты и рассказали о подходах в образовании передовых кадров, реальной связи науки и бизнеса и новых технологиях. Среди них была команда Новосибирского госуниверситета. По результатам оценки деятельности Передовая инженерная школа НГУ «Когнитивная инженерия» попала во вторую группу финансирования и получит грант в размере 427 млн рублей.

В этом году ПИШ НГУ поднялась на две позиции в рейтинге и вошла в число десяти лучших федеральных проектов. Совет по грантам оценивает достижения передовых инженерных школ в 2023 году по ряду показателей, что позволяет определить рейтинг университетов и размер грантов.

В 2023 году команда ПИШ НГУ последовательно реализовывала заявленную стратегию, направленную на развитие центров компетенций в наукоемких направлениях совместно с технологическими предпринимателями как непосредственными участниками деятельности ПИШ. К настоящему времени в ПИШ действует шесть центров компетенций: аэрокосмическое приборостроение, нефтегазовый инжиниринг, биотехнология и медицина, оптика и сенсорика, технологии замкнутого цикла и искусственный интернет в промышленности.

В 2023 году в ПИШ НГУ были открыты новые исследовательские и образовательные пространства. Среди них лаборатории испытаний и сертификации волоконно-оптических приборов и датчиков по стандартам IEC, полногеномных технологий для биологии и медицины, биоинформатики (для разработки компонентной базы для таргетного высокопроизводительного секвенирования), микрофлюидики (для разработки компактных диагностических систем).

Представители ПИШ НГУ также поделились планами на 2024 год. Будут расширяться магистерские программы, создаваться и реализовываться курсы дополнительного профессионального образования для работы с реальным сектором экономики. Большие планы у ПИШ НГУ по развитию инженерной проектной деятельности в школах, которые ПИШ будет реализовывать совместно с Фондом «Поддержка проектов в области образования» и Клубом Юных Техников Академгородка. И, конечно же, ПИШ будет прирастать новыми технологическими партнерами и центрами компетенций.

