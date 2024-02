Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

К главному мужскому празднику нашей страны Государственный университет управления готовит ряд мероприятий разной степени активности.

Историко-патриотический клуб «Звезда» организует онлайн квиз в честь Дня защитника Отечества.

Дата: 22 февраля;

Время: 13:00 — 14:30;

Место проведения: в группе УМПиВР в ВК. Студенческий парламентский клуб совместно с патриотическим направлением Студенческого совета ИЭФ проведёт кинопоказ фильма «Битва за Севастополь».

Дата: 22 февраля;

Время: 14:00;

Место проведения: ПА-11;

Ссылка на регистрацию. Активисты ГУУ примут участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Мероприятие будет сопровождаться ротой почетного караула.

Дата: 23 февраля;

Время: 16:00;

Место проведения: Могила Неизвестного Солдата;

Ссылка на беседу для участия (после вступления в беседу обязательно напишите свои ФИО).

Всех защитников с наступающим праздником!

