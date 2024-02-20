Отмечаем День защитника Отечества!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
К главному мужскому празднику нашей страны Государственный университет управления готовит ряд мероприятий разной степени активности.
- Историко-патриотический клуб «Звезда» организует онлайн квиз в честь Дня защитника Отечества.
Дата: 22 февраля;
Время: 13:00 — 14:30;
Место проведения: в группе УМПиВР в ВК.
- Студенческий парламентский клуб совместно с патриотическим направлением Студенческого совета ИЭФ проведёт кинопоказ фильма «Битва за Севастополь».
Дата: 22 февраля;
Время: 14:00;
Место проведения: ПА-11;
Ссылка на регистрацию.
- Активисты ГУУ примут участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Мероприятие будет сопровождаться ротой почетного караула.
Дата: 23 февраля;
Время: 16:00;
Место проведения: Могила Неизвестного Солдата;
Ссылка на беседу для участия (после вступления в беседу обязательно напишите свои ФИО).
Всех защитников с наступающим праздником!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 20.02.2024
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