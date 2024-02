Новый курс от НГУ поможет школьникам с заданиями на ОГЭ и ЕГЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На платформах «Лекториум» и «Открытое образование» вышел онлайн-курс «Вероятность и статистика. 9 класс». Предыдущие курсы для 7 и 8 классов прослушали более 2000 школьников и учителей. Проект создан НГУ, СУНЦ НГУ и Математическим центром в Академгородке. Его авторами стали студенты и аспиранты Механико-математического факультета НГУ.

Курс для девятиклассников опирается на материал школьных тем по математике за 6-8 классы, а также на базовые понятия теории вероятностей. Слушатели смогут изучить основные правила комбинаторики, узнать, зачем нужен факториал, научиться использовать треугольник Паскаля. Лекторы помогут разобраться с тем, что такое испытания Бернулли, научат использовать математическое ожидание, дисперсию и стандартное отклонение для понимания распределений случайных величин, объяснят, как работает закон больших чисел и где его можно применять.

— Онлайн-курс «Вероятность и статистика. 9 класс» может помочь школьникам не только на ОГЭ, но и на ЕГЭ по математике! Курс начинается с основ комбинаторики, которые находят применение в решении множества задач (и не только по теории вероятностей), в том числе — олимпиадных. В частности эти знания могут пригодиться в первых задачах на ОГЭ и ЕГЭ. Далее в курсе мы рассказываем о геометрической вероятности и испытаниях Бернулли. Даже если это и не найдет явного применения в ОГЭ, все равно, понимание этих тем значительно упрощает решение задания по теории вероятностей. И этот же материал точно пригодится при решении заданий на нахождение вероятности из ЕГЭ. Заканчивается наш онлайн-курс изучением случайных величин, которые, к счастью, на ЕГЭ никому не встретятся. Но знание сути таких вещей, как распределение, математическое ожидание и дисперсия, может помочь вам в жизни, — рассказал один из авторов курса, заместитель декана ММФ НГУ Юрий Ефременко.

На «Лекториуме» и на «Открытом образовании» доступны курсы по вероятности и статистике для 7 и 8 классов, которые также позволяют в удобном формате разобраться в новом предмете. Онлайн-курс разработан в соответствии со школьным учебником, но содержит гораздо больше иллюстраций, примеров и разборов задач. В программе нет дедлайнов и сроков сдачи домашних заданий. Все материалы доступны сразу: слушатели курса могут начать обучение в любое время и проходить его в комфортном темпе.

— Программа уникальна тем, что она составлена настоящими математиками со всей привычной для нас математической строгостью. В ней нет неточных формулировок и размытых определений, а все примеры тщательно подобраны. При этом нам удалось выдержать баланс между строгостью и интересностью — весь материал дается емко и содержательно, а каждая тема подкрепляется множеством красочных примеров из жизни, которые позволяют лучше раскрыть ее. Кроме того, в программе мы рассмотрели темы, которые пока еще не вошли ни в один из школьных учебников, — отметил Юрий Ефременко.

Для слушателей на «Лекториуме» онлайн-курс бесплатный. На платформе «Открытое образование» стоимость программы для школьных учителей и специалистов составляет 500 рублей — они смогут получить сертификат о повышении квалификации установленного образца НГУ.

НГУ разработал и другие онлайн-курсы для студентов, школьников и просто интересующихся на платформах «Лекториум», «Открытое образование», «Академика». Это курсы по анализу данных, основам фотографии, математике, генетике, физической и неорганической химии, наукам о Земле и многому другому.

