Минэкономразвития развивает лучшие региональные практики интеллектуальной собственности

Заместитель министра экономического развития Максим Колесников представил в Совете Федерации результаты внедрения в регионах рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Рекомендации были разработаны Минэкономразвития совместно с Совфедом, Роспатентом и заинтересованными субъектами и приняты в 2018 году. В них обобщены лучшие практики по развитию сферы интеллектуальной собственности (ИС), управлении правами и коммерциализации технологий.

Важность межведомственного взаимодействия для внедрения и коммерциализации результатов интеллектуальной собственности на региональном уровне отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета Федерации.

«Основная задача – выстроить целостную систему управления интеллектуальной собственностью субъектов, наладить весь путь – от подготовки необходимых нормативных актов до организации работы на местах. Чтобы соответствующие институты заработали в полную силу и начали приносить реальную отдачу, экономикам региона необходима поддержка федерального центра. В этом направлении Правительством делается очень много. Ярким примером межведомственного взаимодействия стали рекомендации Минэкономразвития по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации регионов, разработанные при участии Совета», – сообщила Валентина Матвиенко.

По словам Максима Колесникова, Минэкономразвития по поручению Совета по вопросам интеллектуальной собственности постоянно проводит мониторинг внедрения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах, куда вошли лучшие практики по развитию ИС. В их числе – назначение ответственных за развитие интеллектуальной собственности (ИС) в субъектах РФ, определение соответствующей стратегии, управление правами региона, а также создание мер поддержки и развития региональных брендов.

«Одно из ключевых направлений мониторинга – анализ принятия стратегических документов в сфере интеллектуальной собственности. Для регионов с богатыми научно-техническим традициям – это стимулирование патентования и коммерциализации научных результатов. При этом, в каждом из них есть потенциал развития региональных брендов», – подчеркнул замминистра.

Управление правами на ИС также находится в орбите мониторинга. Так, в Гражданский кодекс включены случаи, когда права на ИС, созданные за счет средств государства, в том числе регионов, должны безвозмездно отчуждаться или передаваться лицензии на них. Расширились и возможности управления правами. Чтобы механизм коммерциализации технологий работал лучше, для их получателей была отменена необходимость уплаты НДФЛ (13%) и налога на прибыль (20%), проинформировал Максим Колесников. Он добавил, что в регионах реализуются меры господдержки ИС: консультирование по вопросам ИС, создание центров поддержки технологий и инноваций, субсидии и гранты на патентование.

«Развиваем новый инструмент – кредитование под залог интеллектуальной собственности. Министерство с Роспатентом, правительством Москвы и Банком России реализует пилотный проект. Обеспечение, закрывающее риски банков, предоставляется Москвой. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов дал поручение Роспатенту совместно с Корпорацией МСП тиражировать опыт пилотного проекта в регионы», – акцентировал Максим Колесников.

В ходе мониторинга также была проанализирована обеспеченность кадрами сферы ИС субъекта. Специалисты, в частности, востребованы в Амурской, Курской и Тюменской областях. При этом более 2,5 тысяч специалистов из 35 субъектов прошли обучение по управлению правами. В числе лидеров по подготовке кадров: Москва, Татарстан, Новосибирская, Тульская и Ульяновская области.

