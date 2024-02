Минэкономразвития: география присутствия России на внешних рынках продолжит расширяться

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России предоставляет отечественным импортерам и экспортерам целый комплекс мер поддержки – от информационно-консультационных проектов до активной защиты интересов российского бизнеса в зарубежных странах.

Об этом заявила директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович на бизнес-завтраке «Коммерсанта», посвященном меняющейся структуре российского экспорта, новым зарубежным рынкам и обновленной стратегии внешнеэкономической деятельности России.

Наряду с уже привычными мерами поддержки российских экспортеров –субсидирование кредитных ставок и субсидии на транспортировку российских товаров на экспортные рынки – она отметила эффективность внедрения принципиально новых мер поддержки российских участников ВЭД. Речь идёт о расширении присутствия российского бизнеса на рынках дружественных стран при помощи увеличения количества торговых представительств, торговых домов и распределительных центров, позволяющих продвигать российский экспорт и отстаивать интересы российских компаний зарубежом.

«В ближайшей перспективе география присутствия России на внешних рынках продолжит расширяться – как в сторону перспективного рынка Африки, так и за счёт усиления присутствия на Ближнем Востоке, в азиатских и арабских странах, – отметила Лилия Щур-Труханович. – Поэтому все дальнейшие меры поддержки будут разрабатываться с учётом стремления российских предпринимателей к освоению новых зарубежных рынков. При этом сами меры будут обрастать новыми опциями, которые позволят бизнесу быстрее доставлять товары в партнерские страны по конкурентной цене».

Объём финансирования мер поддержки экспортеров, по её словам, будет пересмотрен. При его расчёте будет учитываться расширение географии присутствия российских компаний, а также возможное изменения процента ключевой ставки, увеличение страховых рисков и транспортных издержек.

«Когда мы начинаем выводить новую продукцию, есть трудности с доступом на рынок. Миссия Минэкономразвития заключается в том, чтобы убирать все барьеры. В 2023 году мы устранили порядка 30 барьеров в разных странах, – пояснила директор департамента. – Для этого мы используем совершенно разные способы, начиная с многосторонних переговоров и выхода на преференциальные соглашения и заканчивая судебными процедурами».

Параллельно Минэкономразвития продолжает оказывать меры поддержки для приоритетного импорта, касающегося в первую очередь сырья, материалов и оборудования, которых нет в России или есть, но в недостаточном количестве и качестве. Для поддержки импорта ведомство предоставляет инвестиционную тарифную льготу, которая позволяет компаниям-инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в 73 приоритетных отраслях экономики беспошлинно ввозить в Россию высокотехнологичное оборудование и его части, а также сырье и материалы, аналоги которых не производятся в ЕАЭС.

В числе наиболее эффективных форм поддержки предпринимателей ВЭД Лилия Щур-Труханович напомнила о новых консультационно-информационных проектах министерства. Один из них – «Портал внешней экономической информации 2.0», содержащий в себе четыре модуля полезной информации – от этапа заключения контракта до фактической поставки товара. Разработчики готовятся к выпуску пятого модуля портала, посвященного работе межправительственной комиссии, куда российские предприниматели смогут в формате «онлайн» выходить со своими вопросами, идеями и проектами.

Второй новый ресурс – навигатор по бартерным сделкам, который поможет предпринимателям ВЭД разобраться в том, как эффективно и грамотно организовать проведение бартерных сделок в ходе освоения новых иностранных рынков.

«В ближайшее время планируем выпуск новой брошюры для экспортеров и инвесторов, которая поможет предпринимателям сориентироваться не только во всем многообразии существующих программ государственной поддержки от Российского экспортного центра, но и расскажет о полезных функциях Минэкономразвития в качестве регулятора и переговорщика на внешней арене», – анонсировала Лилия Щур-Труханович.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI