Медиацентр ГУУ открывает новые возможности

16 февраля 2024 года в Государственном университете управления открылся Центр цифрового образовательного контента (Медиацентр ГУУ).

Медиацинтр ГУУ – это большая, современная, многофункциональная техническая площадка для решения творческих задач любой сложности. Она без сомнения станет местом притяжения для сотрудников и студентов вуза, желающих создавать высококачественный и легкодоступный образовательный контент.

Это радостное событие не только для нас, но и для всех, кто ищет качественные и профессиональные студии для видеосъемок в Москве.

Медиацентр ГУУ предоставляет все возможности видеопродакшена полного цикла.

Три изолированные студии с полным комплектом съёмочного оборудования, вариантами локаций и сопровождением команды, которые специально созданы для съемки онлайн-курсов, обучающих видеороликов, промороликов, подкастов, интервью и записи трансляций вебинаров.

Видеостудии оборудованы современной техникой и оснащены всем необходимым для комфортной и результативной работы. Центр предлагает профессиональное световое оборудование, фоновые панели различных цветов и текстур, а также звуковое оборудование высокого качества.

Команда профессионалов студии всегда готова оказать помощь и поддержку в реализации любых проектов. Независимо от того, какой контент вы снимаете, Медиацентр ГУУ готов предоставить вам все необходимое.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями отправляйте заявки или обращайтесь с вопросами по следующим контактным данным:

Мобильный телефон, Telegram, WhatsApp: 8-926-342-61-14 – Петрова Елена Владиславовна;

Внутренний телефон: 12-82, 12-94;

E-mail: mc@guu.ru;

Бот: https://t.me/Mediacenter_GUU_bot.

Не упустите возможность создать профессиональное видео в студиях Медиацентруа ГУУ.

