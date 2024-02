Ипотеку жестко ограничат – ЦБ РФ получил от Госдумы новые полномочия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Зачем ЦБ РФ нужны количественные ограничения ипотеки?

Банк России планировал получить новые полномочия по введению макропруденциальных лимитов с осени 2023 года – разработанный регулятором законопроект нашел поддержку в Госдуме. Необходимость прямого регулирование рынка ЦБ РФ объясняет рядом причин:

растет число ипотечных кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой – около половины таких ссуд оформляют клиенты с ПДН выше 80%;

увеличилось и количество жилищных кредитов с низким первоначальным взносом, что сопряжено с рисками неуплаты;

растет разрыв цен на жилье от застройщиков и на вторичном рынке;

дополнительную опасность создают кредитные программы с околонулевыми ставками – маркетинговый ход от застройщиков.

«Качество ипотечного портфеля в банках остается высоким – залоговые кредиты традиционно уплачиваются большинством заемщиков без просрочек, но при снижении реальных доходов населения ситуация может кардинально измениться», – заявили в Банке России.

Макропруденциальные лимиты будут работать наравне с риск-надбавками – оба инструмента направлены на охлаждение рынка. С помощью количественных ограничений ЦБ РФ сможет напрямую регулировать отрасль.

Когда регулятор сможет вводить новые ограничения по ипотеке?

Законопроект, принятый Госдумой, предоставит регулятору дополнительные полномочия с 1 июля текущего года. Однако по регламенту вводить ограничения ЦБ РФ сможет не ранее октября – с момента утверждения новых требований банкам предоставляется отсрочка на один квартал. Специалисты уверены, что в первую очередь лимиты будут введены по кредитам с низким первым взносом и для заемщиков с высоким ПДН.

Впрочем, активное использование нового инструмента будет зависеть от ситуации в отрасли: если доля ипотеки с высоким риском продолжит расти, регулятору придется вводить количественные ограничения на выдачу. Для охлаждения рынка, где сейчас наблюдается неконтролируемый рост цен, возможно, потребуется введение жестких мер на длительный срок.

15:30 20.02.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI