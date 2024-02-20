ИИ поможет делать фактчекинг: ученые ВШЭ упростили процесс верификации информации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Центре ИИ НИУ ВШЭ разработали ассистента по проверке фактов. Программа позволит повысить качество работы с информацией, уменьшить риски ошибок и предубеждений, а также экономить время и ресурсы. Важным преимуществом программы является ее способность работать с различными типами утверждений.

Сегодня для проверки утверждений часто используют нейронные сети, хотя изначально они и не предназначены для решения этой задачи и могут «галлюцинировать», то есть генерировать тексты, не соответствующие действительности. Нейронные сети обучаются на больших объемах данных, и, например, если эти данные содержат ошибки или неточности, то и результаты работы сети могут быть ошибочными. Ассистент, разработанный в НИУ ВШЭ, направлен на решение этой проблемы.

Программа состоит из нескольких основных компонентов, среди которых поиск подходящих текстовых фрагментов для утверждения пользователя, сравнение этих фрагментов с утверждением и, наконец, принятие окончательного решения о верности утверждения. Результатом работы программы является итоговое решение, вероятность этого решения и подтверждающие или опровергающие текстовые фрагменты.